وظائف خالية بالسعودية قدم الآن

محمد غالي

يواصل الراغبون في العمل، عن البحث عن الوظائف الخالية، خاصة التي تعلنها وزارة العمل باستقبال طلبات التقديم على فرص عمل جديدة في شركة الرواد الفنية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

وظائف خاليه

الوظائف المتاحة بالمملكة العربية السعودية

وذلك في عدد من التخصصات الهندسية والإشرافية برواتب مجزية تبدأ من 3000 ريال سعودي وتصل إلى 6000 ريال شهريا، أي ما يعادل نحو 80 ألف جنيه مصري.

الوظائف المتاحة في شركة الرواد للمقاولات

مهندس ميكانيكا: يشترط خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال.


مهندس كهرباء: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال، براتب 6000 ريال.


مشرف ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات، براتب 3000 ريال.

المزايا الممنوحة للعاملين

توفير سكن كامل.
انتقالات داخلية.
تأمين طبي شامل.
تذاكر طيران سنوية.
إجازة مدفوعة الأجر.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات بالمملكة، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة وتوفير فرص عمل تواكب احتياجات السوق الخليجي.

 ودعت الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني: 

([email protected])، خلال مدة 5 أيام من تاريخ الإعلان.

وظائف بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لتعيين عدد من القيادات بعدة قطاعات تابعة لها، حيث شمل الإعلان الوظائف التالية:

رئيس قطاع مركز إعداد القادة (تابع للعضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية).
مدير الإدارة العامة لمراقبة جودة التدريب (تابع لقطاع التدريب).
مدير الإدارة العامة للطب الوقائي.
مدير الإدارة العامة للتحقيقات والشكاوى (تابع لرئيس قطاع الشئون القانونية).
مدير الإدارة العامة لمراقبة الأداء الفني لشركات التوزيع (تابع لقطاع المراقبة الفنية ونظم المعلومات لشركات التوزيع).
مدير الإدارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
مدير الإدارة العامة للمراجعة (تابع لقطاع الشئون المالية).

وأوضحت الشركة أن الإعلان يتضمن تفاصيل الشروط المطلوبة لكل وظيفة والمستندات الواجب تقديمها وآلية التقديم في المواعيد المحددة، على أن يتم الاختيار وفقا للضوابط المعلنة لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات المؤهلة.

بهذا، تتسع أمام الشباب فرص عمل سواء داخل البلاد من خلال وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو خارجها عبر التعاقدات مع شركات المقاولات الكبرى بالسعودية، بما يساهم في توفير فرص عمل متنوعة وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الوطنية.

