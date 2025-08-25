يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن تنسيق المرحلة الثالثة لحاملي شهادات الثانوية العامة وخطوات التسجيل، خاصة بعد انتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق المرحلة الثالثة لحاملي شهادات الثانويه العامه

وتنطلق غدا الثلاثاء أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتستمر فترة التسجيل حتى يتقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، ليعقبها مباشرة عمليات المراجعة والفرز، ثم إعلان النتيجة في صورة مجمعة توضح الحدود الدنيا للكليات والمعاهد المتاحة.

وكان مكتب التنسيق قد أعلن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة، حيث بلغ 205 درجات لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، بينما تم تحديد 160 درجة كحد أدنى لطلاب النظام الحديث.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أن يقوم الطالب بتجهيز الرقم القومي والرقم السري الخاص به، ثم الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق، واختيار الكليات والمعاهد وفق الأولوية التي يرغب بها.

طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها واستخدامها في متابعة النتائج.

قائمه تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا

وجائت قائمه تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، كالتالي:-



وجاء في مقدمة الأماكن المتاحة كليات ومعاهد السياحة والفنادق بعدد من الجامعات مثل الإسكندرية، الإسماعيلية، حلوان، الأقصر، الفيوم، مطروح، السادات، الغردقة، بني سويف والمنيا، إلى جانب كليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بشرق بورسعيد وطيبة. كما تتوافر برامج التعليم التبادلي في السياحة والفنادق بعدة جامعات.

وتضمنت القائمة أيضا كليات التربية الرياضية للبنين والبنات بمختلف المحافظات، مثل القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، المنيا، مطروح، دمياط، بورسعيد، المنصورة، بني سويف، الفيوم، أسوان، العريش، كفر الشيخ، جنوب الوادي والوادي الجديد، حيث تمثل هذه الكليات فرصة مناسبة للطلاب الراغبين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة.

كما أدرج مكتب التنسيق كليات التربية النوعية بأقسامها المختلفة مثل التربية الموسيقية والفنية والطفولة المبكرة في جامعات المنصورة، دمياط، طنطا، أسيوط، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، مطروح، جنوب الوادي وسوهاج، إضافة إلى أقسام التعليم الابتدائي بعدد من الجامعات.

وتشمل الفرص أيضا عددا من كليات الحقوق والآداب بنظام الانتساب الموجه في جامعات الإسكندرية، المنصورة، طنطا، الزقازيق، المنيا، المنوفية، أسوان وجنوب الوادي، وهو ما يمنح الطلاب مرونة في استكمال دراستهم الجامعية بنظام الانتساب.

وفيما يخص المعاهد العليا، تتاح أماكن في معاهد الإعلام والاتصال مثل معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة، الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بـ 6 أكتوبر، الأكاديمية الحديثة بالمعادي، المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت، إضافة إلى معاهد الألسن بمدينة نصر، ومعاهد الترجمة واللغات بالقاهرة الجديدة والتجمع الخامس.