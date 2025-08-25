قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بحد أدنى 215 درجة| محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الأخيرة لأولى ثانوي

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تنسيق القبول للمرحلة الثالثة والأخيرة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ 215 درجة بمدارس التعليم الثانوي ، وذلك وفقًا للمجاميع التكرارية.

كما تم اعتماد 170 درجة كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية كمرحلة ثانية وأخيرة، في إطار التيسير على أولياء الأمور وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب.

ويأتي ذلك  في ضوء استكمال الأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي، وتلبية رغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي توجد بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

البحيرة محافظة البحيرة الشهادة الإعدادية

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها

لجنة تلقي رغبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بحزب إرادة جيل تواصل انعقادها.. صور

الطاقة المتجددة

برلماني: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستقلالاً

الصناعة

صناعة النواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة يدفع بعجلة التنمية الصناعية

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد