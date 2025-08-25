بحد أدنى 215 درجة| محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الأخيرة لأولى ثانوي

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تنسيق القبول للمرحلة الثالثة والأخيرة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ 215 درجة بمدارس التعليم الثانوي ، وذلك وفقًا للمجاميع التكرارية.

كما تم اعتماد 170 درجة كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية كمرحلة ثانية وأخيرة، في إطار التيسير على أولياء الأمور وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب.

ويأتي ذلك في ضوء استكمال الأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي، وتلبية رغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي توجد بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.