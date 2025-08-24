قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل

محمد غالي

يبحث طلاب المرحله الثالثة، عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل، والتي انتهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي من استقبال طلبات الطلاب فيما يخص تقليل الاغتراب.

والوزاره وفرت ذلك ليتمكن كل طالب من أن يدرس في نفس المحافظة التي يقطن بها حال توافر الشروط التي حددتها في هذا الشأن، وذلك تمهيدا لفتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2025، ليسمح للطلاب الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام الطلاب، لدخول الكليات والمعاهد.

موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد فتح باب تنسيق المرحله الثالثه 2025، متوقع أن يعلن فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خلال الأسبوع المقبل.

ليستمر تسجيل رغبات المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

ويتم إعلان النتيجة بعد تقديم طلاب الدور الثاني في المرحلة الثالثة.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة، حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها أثناء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

وجائت خطوات التسجيل كالتالي:-

تجهيز الرقم السري والرقم القومي.

دخول الموقع الرسمي للتنسيق.

اختيار الكليات حسب الأفضلية

مراجعة الرغبات والتأكد منها قبل تأكيد التسجيل النهائي.

طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها ومتابعة النتائج.

