قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
عبد العزيز جمال

يترقب آلاف الطلاب موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025، فهذه المرحلة تعد الفرصة الأخيرة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة والتي ما زالت بها أماكن شاغرة، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب.

ويزيد البحث من قلب الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية عن الكليات والمعاهد المتاحة من مجموع 50%.

 وتوفر هذه المرحلة للطلاب فرصة الالتحاق بتخصصات متنوعة تتوافق مع ميولهم الأكاديمية وقدراتهم المهنية المستقبلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تشير المؤشرات الأولية لتنظيم تنسيق المرحلة الثالثة 2025 إلى أن عدد الكليات المتاحة يتجاوز 200 كلية متنوعة تشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التربية والآداب والحقوق والعلوم والزراعة وغيرها.

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

وتستهدف هذه المرحلة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، أو الذين ينتظرون نتائج امتحانات الدور الثاني للحصول على فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة عقب إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، على أن يكون التسجيل متاحًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. 

كما يُسمح للطلاب بتعديل رغباتهم طوال فترة فتح التسجيل، ما يمنحهم مرونة كبيرة في اختيار التخصصات والكليات المناسبة لمجموعهم وموقعهم الجغرافي.

كليات المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظام حديث، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للقبول قد يصل إلى 50%، ما يعادل نحو 205 درجات بالنظام القديم و160 درجة بالنظام الحديث.

 وتوفر المرحلة الثالثة مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية، مما يمكّن الطلاب من متابعة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

ولمشاهدة قائمة الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة:

1-  علمي نظام حديث اضغط هنا 

2- أدبي  نظام حديث اضغط هنا 
3- أدبي  نظام قديم اضغط هنا 

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% علمي
 

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم205.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة205.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية205.0
ش.مطاعم فني سياحة قنا205.0
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)205.0
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة205.0
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده205.0
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ205.0
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى205.0
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية205.0
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج205.0
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)205.0
تربية رياضية بنين سوهاج205.0
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة205.0
تربية رياضية بنين بني سويف205.0
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية205.0
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا205.0
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة205.0
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات205.0
العالي خدمه إجتماعيه اسوان205.0
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج205.0
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد205.0
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال205.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال205.0
تربية رياضية بنين المنيا205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر205.0
تربية رياضية بنين الزقازيق205.0
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية205.0
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية205.0
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط205.0
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))205.0
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى205.0
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء205.0
الفني للفنادق المطريه205.0
الفني للفنادق بور سعيد205.0
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة205.0
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس205.0
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر205.0
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة205.0
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر205.0
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر205.0
تربية رياضية بنين مدينة السادات205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية205.0
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ205.0
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره205.0
الفني التجارى بالمحله الكبرى205.0
الفني التجارى بسوهاج205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث205.0
الفني التجارى بدمياط205.0
الفني التجارى ببور سعيد205.0
الفني التجارى بطنطا205.0
الفني التجارى بقويسنا205.0
الفني التجارى ببنها205.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية205.0
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة205.0
دراسات نوعيه العريش205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة205.0
ك.ت. فني صناعى بنها205.0
العالي سياحة وفنادق الغردقة205.0
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية205.0
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم205.0
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية205.0
تربية رياضية بنين بور سعيد205.0
ش.مطاعم فني سياحة مطريه205.0
تربية رياضية بنين أسيوط205.0
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية205.0
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه205.0
تربية رياضية بنين مطروح205.0
تربية رياضية بنين أسوان205.0
تربية رياضية بنين طنطا205.0
ك.ت. فني صناعى الزقازيق205.0
ك.ت. فني صناعى بور سعيد205.0
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير205.0
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية205.0
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة205.0
تربية رياضية بنين جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين كفر الشيخ205.0
تربية موسيقية حلوان205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة205.0
تربية رياضية بنين المنصورة205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة205.0

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% أدبي

تربية رياضية بنات المنصورة205.0
تربية رياضية بنين كفر الشيخ205.0
تربية رياضية بنات كفر الشيخ205.0
تربية رياضية بنات جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين أسيوط205.0
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية205.0
تربية رياضية بنات أسيوط205.0
تربية رياضية بنين مطروح205.0
تربية فنية حلوان بالزمالك205.0
تربية رياضية بنين دمياط205.0
تربية رياضية بنات بور سعيد205.0
دراسات نوعيه العريش205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة205.0
الفني التجارى بقويسنا205.0
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ205.0
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية205.0
تربية رياضية بنات أسوان205.0
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية205.0
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية205.0
تربية رياضية بنين بور سعيد205.0
ش.مطاعم فني سياحة مطريه205.0
تربية رياضية بنين أسوان205.0
العالي سياحة وفنادق الغردقة205.0
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية205.0
الفني للفنادق بور سعيد205.0
الفني للفنادق قنا205.0
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر205.0
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة205.0
تربية رياضية بنين بني سويف205.0
تربية رياضية بنات بني سويف205.0
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية205.0
الفني التجارى بسوهاج205.0
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية205.0
تربية رياضية بنات الزقازيق205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر205.0
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))205.0
تربية رياضية بنين مدينة السادات205.0
تربية رياضية بنات مدينة السادات205.0
ش.مطاعم فني سياحة قنا205.0
تربية رياضية بنين السويس205.0
تربية رياضية بنات السويس205.0
تربية رياضية بنات الوادي الجديد205.0
تربية رياضية بنات سوهاج205.0
تربية رياضية بنين سوهاج205.0
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ205.0
تنسيق المرحلة الثالثة 2025 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 تنسيق المرحلة الثالثة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة كليات المرحلة الثالثة 2025 قائمة الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

نهضة العذراء مريم

نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: القبطان ولاء حافظ صدر الأمل وروح التحدى لكل مصرى

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

للعام الثاني .. الزراعة تعلن تجديد منح الآيزو لجودة معمل متبقيات المبيدات

بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد