كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يترقب آلاف الطلاب موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025، فهذه المرحلة تعد الفرصة الأخيرة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة والتي ما زالت بها أماكن شاغرة، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب.

ويزيد البحث من قلب الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية عن الكليات والمعاهد المتاحة من مجموع 50%.

وتوفر هذه المرحلة للطلاب فرصة الالتحاق بتخصصات متنوعة تتوافق مع ميولهم الأكاديمية وقدراتهم المهنية المستقبلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تشير المؤشرات الأولية لتنظيم تنسيق المرحلة الثالثة 2025 إلى أن عدد الكليات المتاحة يتجاوز 200 كلية متنوعة تشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التربية والآداب والحقوق والعلوم والزراعة وغيرها.

وتستهدف هذه المرحلة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، أو الذين ينتظرون نتائج امتحانات الدور الثاني للحصول على فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة عقب إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، على أن يكون التسجيل متاحًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

كما يُسمح للطلاب بتعديل رغباتهم طوال فترة فتح التسجيل، ما يمنحهم مرونة كبيرة في اختيار التخصصات والكليات المناسبة لمجموعهم وموقعهم الجغرافي.

كليات المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظام حديث، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للقبول قد يصل إلى 50%، ما يعادل نحو 205 درجات بالنظام القديم و160 درجة بالنظام الحديث.

وتوفر المرحلة الثالثة مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية، مما يمكّن الطلاب من متابعة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% علمي



المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205.0 معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 205.0 معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 205.0 ش.مطاعم فني سياحة قنا 205.0 المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 205.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 205.0 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205.0 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205.0 المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 205.0 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 205.0 المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 205.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 205.0 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 205.0 تربية رياضية بنين سوهاج 205.0 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205.0 تربية رياضية بنين بني سويف 205.0 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205.0 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 205.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205.0 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205.0 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 205.0 العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205.0 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 205.0 تربية رياضية بنين المنيا 205.0 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205.0 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 205.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 205.0 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205.0 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205.0 المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205.0 ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 205.0 ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 205.0 الفني للفنادق المطريه 205.0 الفني للفنادق بور سعيد 205.0 المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205.0 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 205.0 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205.0 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205.0 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 205.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205.0 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205.0 الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 205.0 الفني التجارى بالمحله الكبرى 205.0 الفني التجارى بسوهاج 205.0 العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205.0 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205.0 الفني التجارى بدمياط 205.0 الفني التجارى ببور سعيد 205.0 الفني التجارى بطنطا 205.0 الفني التجارى بقويسنا 205.0 الفني التجارى ببنها 205.0 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205.0 دراسات نوعيه العريش 205.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0 ك.ت. فني صناعى بنها 205.0 العالي سياحة وفنادق الغردقة 205.0 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205.0 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205.0 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205.0 تربية رياضية بنين بور سعيد 205.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205.0 تربية رياضية بنين أسيوط 205.0 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 205.0 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205.0 تربية رياضية بنين مطروح 205.0 تربية رياضية بنين أسوان 205.0 تربية رياضية بنين طنطا 205.0 ك.ت. فني صناعى الزقازيق 205.0 ك.ت. فني صناعى بور سعيد 205.0 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 205.0 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205.0 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205.0 تربية موسيقية حلوان 205.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205.0 تربية رياضية بنين المنصورة 205.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 205.0

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% أدبي