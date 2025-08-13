قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
خدمات

قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
عبد العزيز جمال

مع اقتراب بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025، يتزايد بحث الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 55% و50% عن القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة أمامهم. 

وتعد هذه المرحلة بمثابة فرصة ذهبية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، إذ تتيح لهم الالتحاق ببرامج دراسية متنوعة تشمل التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والتجارة والإدارة والإعلام والزراعة.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بحسب وزارة التعليم العالي، من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، والمتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل.

 وستظل عملية تسجيل الرغبات مستمرة حتى إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني، بما يمنح طلاب الدور الثاني فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.

أبرز الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

تشير المؤشرات الأولية إلى أن المرحلة الثالثة ستضم كليات مثل كلية تربية رياضية بنين الفيوم، وبعض كليات الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى كليات ومعاهد تكنولوجية وفنية موزعة على محافظات مختلفة.

 وتفتح هذه المؤسسات التعليمية أمام الطلاب أبوابًا لتخصصات متوافقة مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، سواء في المجالات النظرية أو العملية.

القائمة الكاملة للمعاهد التي تقبل من 55%

استنادًا إلى تنسيق السنوات الماضية، فإن المعاهد المتوقعة التي يمكن الالتحاق بها بحد أدنى 55% تشمل:

المعهد الفني التجاري بأسيوط

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم – الجيزة

المعهد الفني التجاري بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة – شعبة تجارة

المعهد الفني التجاري بالمنيا

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية أسيوط

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

أهمية هذه المعاهد للطلاب

تتميز هذه المعاهد بأنها تمنح الطلاب فرصة دراسة تخصصات عملية تلبي متطلبات سوق العمل، كما أنها تفتح المجال أمام الخريجين لاستكمال دراستهم لاحقًا للحصول على مؤهل جامعي أعلى.

 وإلى جانب ذلك، فإن انتشار مواقع هذه المعاهد في محافظات متعددة يسهل على الطلاب اختيار الأقرب جغرافيًا.

قائمة المعاهد التي تقبل من 50 -55 وفقا لتنسيق 2024 : 


العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر		215.5
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية215.5
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات215.5
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال215.0
الفني التجارى بالمطريه215.0
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة215.0
الفني التجارى بشبرا214.5
الفني التجارى بالمنصوره214.5
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار214.5
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية214.0
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)214.0
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)214.0
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم214.0
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية214.0
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار214.0
الفني التجارى باسيوط214.0
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية213.5
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية213.5
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم213.5
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه213.0
الفني التجارى ببنها213.0
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية213.0
الفني للفنادق الاسكندريه213.0
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا213.0
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة212.5
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد212.5
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر212.5
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة212.0
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج212.0
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث212.0
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية212.0
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة211.5
الفني التجارى ببور سعيد211.5
الفني التجارى بالاسكندريه211.5
الفني التجارى بالعريش211.0
معهد المنيا العالى للغات211.0
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه211.0
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر210.5
الفني التجارى بطنطا210.5
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير210.5
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة210.0
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر210.0
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية210.0
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية210.0
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية210.0
الفني التجارى بدمنهور210.0
العالي خدمه إجتماعيه اسوان209.5
تربية فنية المنيا209.5
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية209.5
تربية رياضية بنين المنيا209.5
تربية رياضية بنات المنيا209.0
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE209.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال209.0
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى209.0
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط209.0
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه209.0
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة208.5
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم208.5
الفني للفنادق المطريه208.5
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات208.5
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة208.5
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية208.0
الفني التجارى بالمحله الكبرى208.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة208.0
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية207.5
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم207.5
الفني التجارى بقنا207.5
الفني التجارى بدمياط207.5
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة207.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج207.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية207.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات207.0
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده207.0
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط207.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة207.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية207.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة207.0
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة206.5
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر206.5
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى206.0
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)206.0
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ206.0
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة206.0
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال206.0
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير206.0
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا206.0
تربية رياضية بنات المنصورة205.0
تربية رياضية بنين كفر الشيخ205.0
تربية رياضية بنات كفر الشيخ205.0
تربية رياضية بنات جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين أسيوط205.0
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية205.0
تربية رياضية بنات أسيوط205.0
تربية رياضية بنين مطروح205.0
تربية فنية حلوان بالزمالك205.0
تربية رياضية بنين دمياط205.0
تربية رياضية بنات بور سعيد205.0
دراسات نوعيه العريش205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة205.0
الفني التجارى بقويسنا205.0
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ205.0
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية205.0
تربية رياضية بنات أسوان205.0
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية205.0
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية205.0
تربية رياضية بنين بور سعيد205.0
ش.مطاعم فني سياحة مطريه205.0
تربية رياضية بنين أسوان205.0
العالي سياحة وفنادق الغردقة205.0
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية205.0
الفني للفنادق بور سعيد205.0
الفني للفنادق قنا205.0
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر205.0
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة205.0
تربية رياضية بنين بني سويف205.0
تربية رياضية بنات بني سويف205.0
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية205.0
الفني التجارى بسوهاج205.0
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية205.0
تربية رياضية بنات الزقازيق205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر205.0
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))205.0
تربية رياضية بنين مدينة السادات205.0
تربية رياضية بنات مدينة السادات205.0
ش.مطاعم فني سياحة قنا205.0
تربية رياضية بنين السويس205.0
تربية رياضية بنات السويس205.0
تربية رياضية بنات الوادي الجديد205.0
تربية رياضية بنات سوهاج205.0
تربية رياضية بنين سوهاج205.0
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ205.0
تربية رياضية بنات الفيوم 
