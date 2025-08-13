قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

مع اقتراب بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025، يتزايد بحث الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 55% و50% عن القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة أمامهم.

وتعد هذه المرحلة بمثابة فرصة ذهبية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، إذ تتيح لهم الالتحاق ببرامج دراسية متنوعة تشمل التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والتجارة والإدارة والإعلام والزراعة.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بحسب وزارة التعليم العالي، من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، والمتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل.

وستظل عملية تسجيل الرغبات مستمرة حتى إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني، بما يمنح طلاب الدور الثاني فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.

أبرز الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

تشير المؤشرات الأولية إلى أن المرحلة الثالثة ستضم كليات مثل كلية تربية رياضية بنين الفيوم، وبعض كليات الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى كليات ومعاهد تكنولوجية وفنية موزعة على محافظات مختلفة.

وتفتح هذه المؤسسات التعليمية أمام الطلاب أبوابًا لتخصصات متوافقة مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، سواء في المجالات النظرية أو العملية.

القائمة الكاملة للمعاهد التي تقبل من 55%

استنادًا إلى تنسيق السنوات الماضية، فإن المعاهد المتوقعة التي يمكن الالتحاق بها بحد أدنى 55% تشمل:

المعهد الفني التجاري بأسيوط

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم – الجيزة

المعهد الفني التجاري بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة – شعبة تجارة

المعهد الفني التجاري بالمنيا

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية أسيوط

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

أهمية هذه المعاهد للطلاب

تتميز هذه المعاهد بأنها تمنح الطلاب فرصة دراسة تخصصات عملية تلبي متطلبات سوق العمل، كما أنها تفتح المجال أمام الخريجين لاستكمال دراستهم لاحقًا للحصول على مؤهل جامعي أعلى.

وإلى جانب ذلك، فإن انتشار مواقع هذه المعاهد في محافظات متعددة يسهل على الطلاب اختيار الأقرب جغرافيًا.

قائمة المعاهد التي تقبل من 50 -55 وفقا لتنسيق 2024 :