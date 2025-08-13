قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

مع اقتراب بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025، يتزايد بحث الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 55% و50% عن القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة أمامهم.
وتعد هذه المرحلة بمثابة فرصة ذهبية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، إذ تتيح لهم الالتحاق ببرامج دراسية متنوعة تشمل التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والتجارة والإدارة والإعلام والزراعة.
موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025
بحسب وزارة التعليم العالي، من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، والمتوقع صدورها خلال الأسبوع المقبل.
وستظل عملية تسجيل الرغبات مستمرة حتى إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني، بما يمنح طلاب الدور الثاني فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.
أبرز الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة
تشير المؤشرات الأولية إلى أن المرحلة الثالثة ستضم كليات مثل كلية تربية رياضية بنين الفيوم، وبعض كليات الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى كليات ومعاهد تكنولوجية وفنية موزعة على محافظات مختلفة.
وتفتح هذه المؤسسات التعليمية أمام الطلاب أبوابًا لتخصصات متوافقة مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، سواء في المجالات النظرية أو العملية.
القائمة الكاملة للمعاهد التي تقبل من 55%
استنادًا إلى تنسيق السنوات الماضية، فإن المعاهد المتوقعة التي يمكن الالتحاق بها بحد أدنى 55% تشمل:
المعهد الفني التجاري بأسيوط
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم – الجيزة
المعهد الفني التجاري بدمنهور
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان
المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة – شعبة تجارة
المعهد الفني التجاري بالمنيا
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية أسيوط
المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف
أهمية هذه المعاهد للطلاب
تتميز هذه المعاهد بأنها تمنح الطلاب فرصة دراسة تخصصات عملية تلبي متطلبات سوق العمل، كما أنها تفتح المجال أمام الخريجين لاستكمال دراستهم لاحقًا للحصول على مؤهل جامعي أعلى.
وإلى جانب ذلك، فإن انتشار مواقع هذه المعاهد في محافظات متعددة يسهل على الطلاب اختيار الأقرب جغرافيًا.
قائمة المعاهد التي تقبل من 50 -55 وفقا لتنسيق 2024 :
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
|215.5
|العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
|215.5
|معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات
|215.5
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال
|215.0
|الفني التجارى بالمطريه
|215.0
|معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
|215.0
|الفني التجارى بشبرا
|214.5
|الفني التجارى بالمنصوره
|214.5
|معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
|214.5
|المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
|214.0
|معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
|214.0
|معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
|214.0
|طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
|214.0
|العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
|214.0
|التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار
|214.0
|الفني التجارى باسيوط
|214.0
|العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
|213.5
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
|213.5
|طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
|213.5
|العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
|213.0
|الفني التجارى ببنها
|213.0
|العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
|213.0
|الفني للفنادق الاسكندريه
|213.0
|عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
|213.0
|الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
|212.5
|العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
|212.5
|معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
|212.5
|العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
|212.0
|العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
|212.0
|العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
|212.0
|عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
|212.0
|عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
|211.5
|الفني التجارى ببور سعيد
|211.5
|الفني التجارى بالاسكندريه
|211.5
|الفني التجارى بالعريش
|211.0
|معهد المنيا العالى للغات
|211.0
|التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه
|211.0
|العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
|210.5
|الفني التجارى بطنطا
|210.5
|المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير
|210.5
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
|210.0
|المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
|210.0
|العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
|210.0
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
|210.0
|عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
|210.0
|الفني التجارى بدمنهور
|210.0
|العالي خدمه إجتماعيه اسوان
|209.5
|تربية فنية المنيا
|209.5
|العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
|209.5
|تربية رياضية بنين المنيا
|209.5
|تربية رياضية بنات المنيا
|209.0
|معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE
|209.0
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
|209.0
|(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى
|209.0
|العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
|209.0
|العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
|209.0
|تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
|208.5
|العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
|208.5
|الفني للفنادق المطريه
|208.5
|المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
|208.5
|معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة
|208.5
|عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
|208.0
|الفني التجارى بالمحله الكبرى
|208.0
|المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
|208.0
|رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
|207.5
|الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
|207.5
|الفني التجارى بقنا
|207.5
|الفني التجارى بدمياط
|207.5
|المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة
|207.5
|المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
|207.0
|معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية
|207.0
|معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات
|207.0
|العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
|207.0
|معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
|207.0
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
|207.0
|معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
|207.0
|المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
|207.0
|مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
|206.5
|المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
|206.5
|المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى
|206.0
|المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)
|206.0
|العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
|206.0
|المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
|206.0
|التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
|206.0
|العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
|206.0
|الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
|206.0
|تربية رياضية بنات المنصورة
|205.0
|تربية رياضية بنين كفر الشيخ
|205.0
|تربية رياضية بنات كفر الشيخ
|205.0
|تربية رياضية بنات جنوب الوادي
|205.0
|تربية رياضية بنين جنوب الوادي
|205.0
|تربية رياضية بنين أسيوط
|205.0
|تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
|205.0
|تربية رياضية بنات أسيوط
|205.0
|تربية رياضية بنين مطروح
|205.0
|تربية فنية حلوان بالزمالك
|205.0
|تربية رياضية بنين دمياط
|205.0
|تربية رياضية بنات بور سعيد
|205.0
|دراسات نوعيه العريش
|205.0
|النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
|205.0
|الفني التجارى بقويسنا
|205.0
|العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
|205.0
|مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
|205.0
|العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث
|205.0
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
|205.0
|العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
|205.0
|تربية رياضية بنات أسوان
|205.0
|تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
|205.0
|ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
|205.0
|تربية رياضية بنين بور سعيد
|205.0
|ش.مطاعم فني سياحة مطريه
|205.0
|تربية رياضية بنين أسوان
|205.0
|العالي سياحة وفنادق الغردقة
|205.0
|الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
|205.0
|الفني للفنادق بور سعيد
|205.0
|الفني للفنادق قنا
|205.0
|سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
|205.0
|المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
|205.0
|تربية رياضية بنين بني سويف
|205.0
|تربية رياضية بنات بني سويف
|205.0
|العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
|205.0
|الفني التجارى بسوهاج
|205.0
|العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
|205.0
|تربية رياضية بنات الزقازيق
|205.0
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
|205.0
|العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
|205.0
|العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
|205.0
|العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
|205.0
|المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))
|205.0
|تربية رياضية بنين مدينة السادات
|205.0
|تربية رياضية بنات مدينة السادات
|205.0
|ش.مطاعم فني سياحة قنا
|205.0
|تربية رياضية بنين السويس
|205.0
|تربية رياضية بنات السويس
|205.0
|تربية رياضية بنات الوادي الجديد
|205.0
|تربية رياضية بنات سوهاج
|205.0
|تربية رياضية بنين سوهاج
|205.0
|المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم
|205.0
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
|205.0
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
|205.0
|المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
|205.0
|المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
|205.0
|تربية رياضية بنات الفيوم