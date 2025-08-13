تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

يعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الفرصة الأخيرة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، سواء كانت كليات حكومية أو خاصة، والتي ما زالت بها أماكن شاغرة، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حيث بدأ الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية في البحث المكثف عن الكليات والمعاهد المتاحة من مجموع 55%.

 وتوفر هذه المرحلة للطلاب فرصة الالتحاق بتخصصات متنوعة تتوافق مع ميولهم الأكاديمية وقدراتهم المهنية المستقبلية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تشير المؤشرات الأولية لتنظيم تنسيق المرحلة الثالثة 2025 إلى أن عدد الكليات المتاحة يتجاوز 200 كلية متنوعة تشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التربية والآداب والحقوق والعلوم والزراعة وغيرها.

وتستهدف هذه المرحلة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، أو الذين ينتظرون نتائج امتحانات الدور الثاني للحصول على فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة عقب إعلان نتائج تقليل الاغتراب ونتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، على أن يكون التسجيل متاحًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. 

كما يُسمح للطلاب بتعديل رغباتهم طوال فترة فتح التسجيل، ما يمنحهم مرونة كبيرة في اختيار التخصصات والكليات المناسبة لمجموعهم وموقعهم الجغرافي.

كليات المرحلة الثالثة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظام حديث، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للقبول قد يصل إلى 50%، ما يعادل نحو 205 درجات بالنظام القديم و160 درجة بالنظام الحديث.

 وتوفر المرحلة الثالثة مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية، مما يمكّن الطلاب من متابعة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

ولمشاهدة قائمة الكليات الشاغرة في المرحلة الثالثة:

1-  علمي نظام حديث اضغط هنا 

2- أدبي  نظام حديث اضغط هنا 
3- أدبي  نظام قديم اضغط هنا 

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50- 55% علمي 


معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة		215.0
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية214.5
تربية رياضية بنين حلوان214.5
ع.دولى اعلام مدينةالشروق214.5
نظم معلومات ادارية قطاميه214.0
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية213.5
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية213.5
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس213.5
ك.ت. فني صناعى قنا213.5
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم213.0
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد213.0
تربية رياضية بنين الإسكندرية213.0
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس212.0
ك.ت. فني صناعى اسوان211.5
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول211.5
الفني التجارى بشبرا211.5
الفني التجارى بالزقازيق211.0
الفني التجارى بقنا211.0
ك.ت. فني صناعى قويسنا211.0
ك.ت. فني صناعى الصحافه211.0
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال211.0
ك.ت. فني صناعى المطريه210.5
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية210.5
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم210.5
الفني التجارى بالاسكندريه210.5
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE210.5
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية210.0
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر210.0
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين210.0
الفني التجارى بالعريش209.5
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول209.0
الفني التجارى بالمنصوره209.0
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية209.0
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية208.5
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا208.0
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)208.0
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم208.0
الفني للفنادق قنا208.0
ك.ت. فني صناعى شبرا207.5
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ207.5
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة207.0
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة206.0
ك.ت. فني صناعى اسكندرية205.5
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط205.5
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات205.5
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم205.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة205.0
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية205.0
ش.مطاعم فني سياحة قنا205.0
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)205.0
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة205.0
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده205.0
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان205.0
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ205.0
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى205.0
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية205.0
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج205.0
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)205.0
تربية رياضية بنين سوهاج205.0
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة205.0
تربية رياضية بنين بني سويف205.0
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية205.0
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا205.0
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة205.0
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات205.0
العالي خدمه إجتماعيه اسوان205.0
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج205.0
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد205.0
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال205.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال205.0
تربية رياضية بنين المنيا205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر205.0
تربية رياضية بنين الزقازيق205.0
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية205.0
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية205.0
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط205.0
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))205.0
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى205.0
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء205.0
الفني للفنادق المطريه205.0
الفني للفنادق بور سعيد205.0
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة205.0
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس205.0
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر205.0
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة205.0
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر205.0
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر205.0
تربية رياضية بنين مدينة السادات205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية205.0
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ205.0
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره205.0
الفني التجارى بالمحله الكبرى205.0
الفني التجارى بسوهاج205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث205.0
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث205.0
الفني التجارى بدمياط205.0
الفني التجارى ببور سعيد205.0
الفني التجارى بطنطا205.0
الفني التجارى بقويسنا205.0
الفني التجارى ببنها205.0
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية205.0
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة205.0
دراسات نوعيه العريش205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة205.0
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة205.0
ك.ت. فني صناعى بنها205.0
العالي سياحة وفنادق الغردقة205.0
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية205.0
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم205.0
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية205.0
تربية رياضية بنين بور سعيد205.0
ش.مطاعم فني سياحة مطريه205.0
تربية رياضية بنين أسيوط205.0
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية205.0
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه205.0
تربية رياضية بنين مطروح205.0
تربية رياضية بنين أسوان205.0
تربية رياضية بنين طنطا205.0
ك.ت. فني صناعى الزقازيق205.0
ك.ت. فني صناعى بور سعيد205.0
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير205.0
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية205.0
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة205.0
تربية رياضية بنين جنوب الوادي205.0
تربية رياضية بنين كفر الشيخ205.0
تربية موسيقية حلوان205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة205.0
تربية رياضية بنين المنصورة205.0
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة205.0

الكليات والمعاهد التي تقبل من 50- 55% أدبي

215.0
الفني التجارى بالمطريه
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
الفني التجارى بشبرا
الفني التجارى بالمنصوره
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار
الفني التجارى باسيوط
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
الفني التجارى ببنها
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
الفني للفنادق الاسكندريه
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
الفني التجارى ببور سعيد
الفني التجارى بالاسكندريه
الفني التجارى بالعريش
معهد المنيا العالى للغات
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
الفني التجارى بطنطا
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية
الفني التجارى بدمنهور
العالي خدمه إجتماعيه اسوان
تربية فنية المنيا
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات المنيا
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
الفني للفنادق المطريه
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية
الفني التجارى بالمحله الكبرى
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
الفني التجارى بقنا
الفني التجارى بدمياط
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
تربية رياضية بنين أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات أسيوط
تربية رياضية بنين مطروح
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية رياضية بنين دمياط
تربية رياضية بنات بور سعيد
دراسات نوعيه العريش
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة
الفني التجارى بقويسنا
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
تربية رياضية بنين بور سعيد
ش.مطاعم فني سياحة مطريه
تربية رياضية بنين أسوان
العالي سياحة وفنادق الغردقة
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
الفني للفنادق بور سعيد
الفني للفنادق قنا
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنات بني سويف
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
الفني التجارى بسوهاج
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات الزقازيق
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية رياضية بنات مدينة السادات
ش.مطاعم فني سياحة قنا
تربية رياضية بنين السويس
تربية رياضية بنات السويس
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ
تربية رياضية بنات الفيوم


 

