خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025
20 مليون جنيه.. الزمالك يسدد عقود التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي
استشهاد 238 صحفيا.. نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف تفاصيل جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الصحفية
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

حسام الفقي

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 ، حيث يترقب الجميع لحظة إعلان النتائج التي تحدد مسارهم الأكاديمي للعام الجامعي الجديد.
موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد بحد أقصي اليوم الثلاثاء القادم.

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:
• الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg
• اختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة" لعرض جميع الخدمات المتاحة
• الضغط على أيقونة "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025"
• إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح
• الضغط على زر "التالي" لعرض النتيجة
• بمجرد ظهور النتيجة، يتعين على الطالب طباعة "بطاقة الترشيح" التي تعد من المستندات الأساسية للتقديم في الكلية المرشح لها.

طلاب الثانوية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 تنسيق المرحلة الثانية 2025 طلاب الثانوية العامة

