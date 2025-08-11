قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
أخبار البلد

اليوم الإثنين.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق ارتفاعا فى الأحمال وزيادة فى الاستهلاك "والأقصى" يصل إلى 38900 ميجاوات

شعار وزارة الكهرباء
شعار وزارة الكهرباء
وفاء نور الدين

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها اليوم الإثنين، ونجحت الشبكة القومية للكهرباء فى استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى صاحبت اليوم الأول للموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وسجل المركز القومى للتحكم فى الطاقة حملا أقصى بلغ 38900 ميجاوات بزيادة 500 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة أمس الأحد والذى بلغ 38400 ميجاوات.

استيعاب الأحمال الكهربائية

تمكنت الشبكه الموحدة للكهرباء من استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي، وفى هذا السياق واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" فى إطار خطة العمل والإجراءات الخاصة لمجابهة الموجة الحارة المستمرة على مدار الأيام المقبلة.

وتم تكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل بعض الشركات، فى إطار الحرص على ضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بفرق إضافية للتحقق من سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة.

وزارة الكهرباء الموجه الحارة الشبكة القومية للكهرباء الأحمال الكهربائية التيار الكهربائي

