كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025
تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حسام الفقي

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025، عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025
أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 من المفترض، أن يبدأ مع قرب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة المصرية، مشيرا إلى أن موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 سيعلن رسميا خلال الايام القليلة الماضية.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025 
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

- ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg.


- أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.


- اكتب رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الجامعات 2025 تسجيل الرغبات موعد المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة 2025 موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

