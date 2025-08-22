تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025، عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 من المفترض، أن يبدأ مع قرب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة المصرية، مشيرا إلى أن موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 سيعلن رسميا خلال الايام القليلة الماضية.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

- ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg.



- أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.



- اكتب رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.