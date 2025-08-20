قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025
تنسيق المرحلة الثالثة 2025
نهلة الشربيني

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث الكثير عن من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2025، عن موعد بدء تسيق المرحلة الثالثة 2025.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 سيتم فتحها للطلاب من خلال موقع التنسيق، خلال 48 ساعه من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

 

في 6 خطوات.. تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس
في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.
الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً
إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية
في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات
بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات
بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات
فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.

تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2025

