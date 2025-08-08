قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
التعليم العالي: 200 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ٢٠٠ ألف طالب وطالبة.

ويُتاح لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

وذلك حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري، موعد انتهاء المرحلة الثانية.

أوضح د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن هذه المعامل من خلال الرابط التالي:

🔗 https://www.facebook.com/share/1GAiuRQwiJ/

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي توضح كيفية تنفيذ خطوات التنسيق وتسجيل الرغبات بدقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

🔗 https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك

🔗 https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب الوزارة على إنستجرام

🔗 https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة إكس

🔗 https://x.com/Mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة ثريدز

🔗 https://www.threads.net/@mohesregypt

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 التعليم العالي

