حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية انتهى إلى تحديد الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية ، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت على النحو التالي: