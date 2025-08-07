قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة إنطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الأهلية للتعرف على مصروفات كل كلية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.

الروابط الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية

صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/19kvHLGAy5/?mibextid=wwXIfr

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القاهرة الأهلية:
https://cnu.cu.edu.eg

وجاءت مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الجامعي 2025/2026 فيما يلي:

مصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026:
كلية الطب والجراحة: 152.300 جنيه.
كلية طب الفم والأسنان: 136.500 جنيه.
كلية الصيدلة: 120.800 جنيه.
برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات: 89.300 جنيه.
برنامج هندسة الكهروميكانيكا: 89.300 جنيه.
برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري: 89.300 جنيه.
برنامج الأمن السيبراني: 63.000 جنيه.
برنامج الأنظمة الذكية: 63.000 جنيه.
برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 63.000 جنيه.

جامعة المنيا الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026

كما ناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية أعداد الطلاب المقبولين والمصروفات الدراسة بمختلف برامج جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2025/ 2026، حيث قرر المجلس مصروفات كلية الطب البشري برنامج الطب التكاملي لهذا العام بقيمة 150 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 95 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، ومصروفات كلية الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية 70 ألف جنيه، ومصروفات كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

جامعة الزقازيق الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026

كلية الهندسة    برنامج هندسة الميكاترونيات    65،000 جنيه
كلية الهندسة    برنامج هندسة التشييد وإدارة التشييد    60،000 جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات    برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات    65،000 جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات    برنامج نظم معلومات طيران    60،000 جنيه
كلية الحاسبات والمعلومات    برنامج المعلوماتية الطبية    60،000 جنيه
كلية التجارة    برنامج المحاسبة    40،000 جنيه
كلية التجارة    برنامج إدارة الأعمال والتسويق    40،000 جنيه
كلية الطب البشري    برنامج الطب والجراحة    150،000 جنيه
كلية طب الأسنان    برنامج طب الأسنان وجراحة الفم والأسنان    120،000 جنيه
كلية الصيدلة    برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm D)    95،000 جنيه
كلية التمريض    برنامج التمريض    55،000 جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025
وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه

طب الأسنان: 130،000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه

الهندسة: 70،000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه

كلية العلوم: 60،000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه

تنسيق الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات 2025 الجامعات الخاصة والأهلية مصروفات الجامعات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

باوربنك

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

جهاز Redmi Pad 2 Pro،

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

ساعة آبل ووتش ألترا

مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد