قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام

يترقب طلاب الثانوية العامة إنطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الأهلية للتعرف على مصروفات كل كلية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.

الروابط الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية

صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك:

https://www.facebook.com/share/19kvHLGAy5/?mibextid=wwXIfr

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القاهرة الأهلية:

https://cnu.cu.edu.eg

وجاءت مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الجامعي 2025/2026 فيما يلي:

مصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026:

كلية الطب والجراحة: 152.300 جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 136.500 جنيه.

كلية الصيدلة: 120.800 جنيه.

برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات: 89.300 جنيه.

برنامج هندسة الكهروميكانيكا: 89.300 جنيه.

برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري: 89.300 جنيه.

برنامج الأمن السيبراني: 63.000 جنيه.

برنامج الأنظمة الذكية: 63.000 جنيه.

برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 63.000 جنيه.

جامعة المنيا الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026

كما ناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية أعداد الطلاب المقبولين والمصروفات الدراسة بمختلف برامج جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2025/ 2026، حيث قرر المجلس مصروفات كلية الطب البشري برنامج الطب التكاملي لهذا العام بقيمة 150 ألف جنيه، ومصروفات كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 95 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه، بينما بلغت مصروفات كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه، ومصروفات كلية الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية 70 ألف جنيه، ومصروفات كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

جامعة الزقازيق الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025 / 2026

كلية الهندسة برنامج هندسة الميكاترونيات 65،000 جنيه

كلية الهندسة برنامج هندسة التشييد وإدارة التشييد 60،000 جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 65،000 جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات برنامج نظم معلومات طيران 60،000 جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات برنامج المعلوماتية الطبية 60،000 جنيه

كلية التجارة برنامج المحاسبة 40،000 جنيه

كلية التجارة برنامج إدارة الأعمال والتسويق 40،000 جنيه

كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة 150،000 جنيه

كلية طب الأسنان برنامج طب الأسنان وجراحة الفم والأسنان 120،000 جنيه

كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية (Pharm D) 95،000 جنيه

كلية التمريض برنامج التمريض 55،000 جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه

طب الأسنان: 130،000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه

الهندسة: 70،000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه

كلية العلوم: 60،000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه