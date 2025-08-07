تنسيق الجامعات 2025.. الموعد الرسمي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية

تشهد مكاتب التنسيق الإلكتروني بـ الجامعات المصرية حالة من الترقب والحركة المكثفة، وينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

مع اقتراب غلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر أن يُختتم 10 أغسطس الجاري، لتبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال فحص ومراجعة رغبات الطلاب، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن النتائج.

وستكون النتيجة متاحة بشكل إلكتروني لجميع الطلاب من خلال موقع التنسيق الرسمي، ويمكن للطلاب معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه.

ووكانت وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يوم الأربعاء 6 أغسطس، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

خطوات التسجيل الإلكتروني

أوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم تسجيل رغباتهم إلكترونيًا من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم ترتيب الكليات والمعاهد وفقًا للحدود الجغرافية والمجموع، مع إمكانية طباعة إيصال الرغبات كوثيقة رسمية بعد مراجعة البيانات بدقة.

ومن المنتظر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل، وسيتمكن الطلاب من معرفة نتيجة ترشيحهم باستخدام رقم الجلوس والرقم السري عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

بمجرد الإعلان الرسمي، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق واختيار "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025"، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على بطاقة الترشيح التي توضح اسم الكلية أو المعهد ومكانه ونظام الدراسة.

ودعت الوزارة الطلاب إلى التأكد من صحة بيانات الترشيح، ومتابعة الموقع الرسمي للكلية أو المعهد المرشحين له للحصول على تعليمات القيد، إلى جانب تجهيز المستندات المطلوبة ومنها الآتي:

أصل شهادة الثانوية العامة

بطاقة الرقم القومي

وعدد من الصور الشخصية.