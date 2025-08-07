إعلان التنسيق الأول لنتيجة الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم إعلان التنسيق الأول لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2025 / 2026.

وتم اتاحة نتيجة التنسيق من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

للإستعلام عن النتيجة إضغط هنا

حيث يتم البحث بالرقم القومى للطالب وعند قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التى تم قبول الطالب بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال 15 يوم .

للإستعلام عن النتيجة إضغط هنا