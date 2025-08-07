قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال دعم محطة مياه جزيرة الدهب بمصادر تغذية كهربائية إضافية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تفقد الموقع المقترح لأعمال الحفر الخاصة بتوصيل دائرة الكهرباء الجديدة والمقرر توفيرها لتعزيز قدرات الكهرباء المخصصة لخدمة محطة مياه جزيرة الدهب.

وأشار المحافظ إلى أن الموقع المقترح يُعد نقطة البدء لأعمال الحفر الخاصة بمشروع الدفع النفقي لمد كابلات جهد 66 عالي وذلك ضمن مخطط المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير مصادر تغذية كهربائية كافية واضافية تضمن كفاءة تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب وعدم تكرار أزمة انقطاع التيار التي أثرت على المحطة مؤخرًا.

وأكد المحافظ على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بمرافق الكهرباء والغاز ومياه الشرب لمراجعة الشبكات والخطوط الخاصة بها تجنبًا لحدوث أي أضرار أو أعطال أثناء تنفيذ الأعمال.

كما شدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة والإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ التدابير الفنية اللازمة لضمان سلامة الطريق ومراعاة الكثافات المرورية ونشر اللوحات والإرشادات التحذيرية نظرًا لأهمية الشارع كونه من المحاور الرئيسية التي تربط أحياء ومدن المحافظة.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين كفاءة البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً أن مشروعات التطوير تتم وفق جداول زمنية محددة وبتنسيق دائم مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.

