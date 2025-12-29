تطوير وتوسعة طريق الحفرية الرابط بمحور كمال عامر بالدائرى | صور

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 متر تمهيدا لرصف الطريق حيث يربط الطريق بمحور كمال عامر ويمر أسفل الطريق الدائري كمحور مروري حيوي يساهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم إلى الطريق الدائري ومحور كمال عامر وتخفيف الازدحام المروري بمنطقة البراجيل.

يأتي ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

والتقى الشهابي، عدد كبير من المواطنين وأستمع الي آرائهم ومطالبهم مؤكدا على حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة،

المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم والمهندس نبيل قدري رئيس حي المنيرة الغربية و المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس محمد نصحي مديرية الطرق بالمحافظة و مسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة و الكهرباء والشركات المنفذة بالاعمال.