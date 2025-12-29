الإسكندرية: حملات رقابية على الأسواق والمصانع لضبط الأسعار والحد من الغش التجارى

نفذت الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، حملة موسعة مفاجئة للرقابة على الأسواق والمحال والمصانع والمخازن بمنطقة مينا البصل بحي غرب ، لضبط الاسعار والحد من الغش التجاري ومراقبة صلاحية السلع وتوافر الاشتراطات البيئية ، وذلك استجابة لتعليمات محافظ الاسكندرية بالحفاظ علي سلامة المواطنين .



وأسفرت الحملة وفقا لبيان حي غرب عن ، غلق وتشميع منشأتين مخالفتين ، وتحرير 8 محاضر و 9 انذارات لعدم توافر رخص محلات ومخالفة قانون العمل ، واعدام 40 كجم أغذية غير مطابقة للمواصفات ، وتم ازالة كافة الاشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتوسعة الشوارع ، والتحفظ على 29 إشغالا متنوعا ، وتحصيل 56 ألف جنيه غرامات فورية.



واغلق حي وسط ، " تبة " محطة مصر المكونة من عدد 5 باكيات بفروعها، وذلك لعدم الالتزام بتسديد متاخرات الايجارات المستحقة للدولة ، والتحفظ علي لودر وعربة خضار وثلاجة و 10 استاندات و ايداعهم بشرطة المرافق ، وتحصيل مبلغ 4.800 الف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة.