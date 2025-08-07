قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 ، إذ ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، الذي استضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، إلى جانب أعضاء المجلسين.

وقدّم الوزير الشكر للدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، على استضافة هذا اللقاء المهم، الذي جاء في توقيت حاسم استعدادًا للعام الجامعي 2025/2026.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 .. الحد الأدنى

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن الاجتماع المشترك بين المجلسين انتهى إلى إعلان الحدود الدنيا للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025/2026.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التقديم يتم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية، وعددها 66 جامعة، منها 34 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تضمن مزيدًا من الشفافية وسهولة الإجراءات للطلاب وأولياء الأمور.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

توعية الطلاب بتوسعات التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع أهمية توعية الطلاب وأولياء الأمور بعملية التقدم للجامعات، مشيرًا إلى ما شهدته منظومة التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، وتوسع كبير في إنشاء جامعات جديدة، وإضافة تخصصات أكاديمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن هذا التطور يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتاحة فرص التعليم العالي لجميع فئات المجتمع، وضمان التنوع في المسارات التعليمية بما يشمل الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية الموجودة في مصر.

تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي

شدّد الدكتور عاشور على التزام الوزارة بتحقيق التكامل بين مختلف روافد منظومة التعليم العالي في مصر، بما يضمن تقديم تعليم جامعي بجودة عالية، وإعداد خريجين مزودين بالجدارات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن هذا النهج يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يعزز من مكانة مصر الأكاديمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
 

آلية احتساب الحدود الدنيا لمدارس النيل وSTEM

أكد الدكتور عبدالغفار أن الحدود الدنيا التي تم إعلانها تنطبق أيضًا على طلاب مدارس النيل المصرية، حيث تسري عليهم نفس نسب القبول المقررة لطلاب الثانوية العامة.

أما بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فتطبق عليهم ذات نسب القبول بعد معادلة مجموعهم باستخدام معامل STEM، والذي يبلغ 1.25. 

ويتم حساب المجموع المعادل بضرب مجموع الطالب في هذا المعامل، ثم قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات البالغ 700 درجة.

دعم التخصصات الجديدة وربط التعليم بسوق العمل

استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة في دعم التخصصات الأكاديمية الحديثة في الجامعات الخاصة والأهلية، والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والعلوم الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.

كما ناقش المجلسان أهمية تشجيع الجامعات على تعزيز الشراكات الدولية، وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وضمان الاستفادة من التبادل العلمي والبحثي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.

خطوات جديدة لتطوير نظم القبول

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مراجعة منظومة القبول الإلكتروني وتحديثها بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية، حيث أكد الوزير على ضرورة تقديم خدمة إلكترونية متكاملة للتقديم، وإتاحة المعلومات الكافية للطلاب عن البرامج الأكاديمية، والمصروفات، ونظم الدراسة، وفرص التدريب العملي، والتوظيف بعد التخرج.

التنسيق بين الجامعات

اختتم الاجتماع بتأكيد الجميع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من جهة، ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى، بما يحقق أهداف تحسين جودة التعليم العالي في مصر، وتعظيم الاستفادة من الموارد الأكاديمية والبشرية المتاحة.

وقد رحب الحضور بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص بين الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي، مطالبين بمواصلة الجهود للتوسع في التخصصات الجديدة، وتطوير برامج التدريب المهني داخل الجامعات.

