تنسيق الجامعات | برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

يُعد برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات (MCT) بكلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان، من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل في ظل التطورات المتسارعة بمجالات الأتمتة الصناعية والأنظمة الذكية.

ويستهدف البرنامج إعداد خريجين يمتلكون مهارات تطبيقية وتقنية وإدارية تؤهلهم للعمل في مجالات الميكاترونيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

يرتكز البرنامج على منهج متعدد التخصصات يجمع بين الميكانيكا، والإلكترونيات، وأنظمة التحكم، وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على إتاحة فرص تعلم تجريبية تُكسب الطالب خبرات عملية في التصميم، والتحليل، والتشغيل، والصيانة، والإدارة لأنظمة الميكاترونيات الحديثة.

يساهم البرنامج في تأهيل خريج قادر على الآتي:



تصميم وإدارة تطبيقات التحكم الكهروميكانيكي والأجهزة الدقيقة.

العمل ضمن فرق متعددة التخصصات.

تحديد المشكلات الهندسية وصياغتها وحلها بكفاءة.

المساهمة في تطوير الأنظمة الذكية وأتمتة خطوط الإنتاج والتحكم الصناعي.

فهم الأجزاء المكونة للنظام الميكاتروني وتشغيلها وصيانتها

كما يمنح البرنامج الطالب خلفية معرفية شاملة تبدأ من فهم الأجزاء المكونة للنظام الميكاتروني وتشغيلها وصيانتها، إلى تقنيات التحكم الكلاسيكية والحديثة، واختيار المواد الصناعية المناسبة، وتحقيق معايير الجودة المتقدمة في بيئات التصنيع.

ويتكامل الجانب النظري مع المكون العملي من خلال معامل متخصصة ومحاضرات تطبيقية، تشمل تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية، والتدريب على الروبوتات الصناعية، وأجهزة الأتمتة، وأنظمة التصنيع المرنة، ما يمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية في قطاعات مثل: الصناعة، السيارات، التعدين، الزراعة، والشحن، وغيرها من الصناعات المعتمدة على التشغيل الآلي.

يمثل البرنامج نموذجًا أكاديميًا مبتكرًا في إعداد تكنولوجيين متخصصين في الميكاترونيات، قادرين على قيادة عمليات التطوير والابتكار في منظومات الإنتاج والتشغيل الذكية.