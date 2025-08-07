بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن كليات تقبل من 50%، خاصة مع اعلان نتيجة المرحلة من تنسيق الجامعات 2025، وانطلاق المرحلة الثانية، ووفقًا لمؤشرات تنسيق 2024 علمي، توجد بعض الكليات والمعاهد التي قبلت من هذه النسبة في عدد من الجامعات.

تنسيق الجامعات 2025

الكليات التي تقبل من 50%

الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2023

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان

- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية

- كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

- كلية تربية رياضية بنات السويس

- كلية تربية رياضية بنات العريش

- كلية تربية رياضية بنات المنصورة

- كلية تربية رياضية بنات المنيا

- كلية تربية رياضية بنات بني سويف

كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد

- كلية تربية رياضية بنات سوهاج

- كلية تربية رياضية بنات طنطا

- كلية تربية رياضية بنات أسوان

- كلية تربية رياضية بنات بنها

- كلية تربية العريش رياضة

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

- المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

كليات تقبل من 50% في المرحلة الثالثة