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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات والمعاهد 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بأماكن معامل الحاسب الآلي التي يمكن للطلاب استخدامها بجميع الجامعات الحكومية.

 وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك معامل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى مرشدين لمساعدة طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة المصرية؛ لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأشار الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg حتى موعد انتهاء المرحلة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل الحاسب الآلي متوفرة في الـ28 جامعة حكومية بمختلف أنحاء الجمهورية، ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني، كما يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن هذه المعامل تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، ويمكن الاطلاع على أماكنها من خلال الرابط التالي: 

https://www.facebook.com/share/1GAiuRQwiJ/

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

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