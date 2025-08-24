قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد

اسعار اشتراكات السكه الحديد
محمد غالي

يبحث المواطنون الراغبين في السفر للدراسة أو للعمل بشكل يومي إلى معرفة أسعار اشتراكات قطارات السكه الحديد، والتي أعلنتها هيئة سكك حديد مصر بالتفاصيل وأسعار اشتراكات القطارات لعام 2025.

وأوضحت الهيئة، أن الأسعار تشمل خصومات واسعة للطلاب والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع اشتراكات تمتد لفترات تصل إلى 12 شهرا.

خصومات باشتراك القطار من السكه الحديد

وتبدأ الخصومات التي توفر الهيئة للاشتراكات بخصومات تبدأ من 5% حتى 81.25%، وذلك حسب الفئة المستفيدة وطبيعة الاشتراك، كما تتيح الاشتراكات للدرجات المختلفة من بينها:

الثالثة تهوية

الثالثة مكيفة

الثانية مكيفة

الدرجة الثالثة "تحيا مصر"

الحاصلون علي خصومات باسعار اشتراك تذاكر القطار

يحصل الطلاب المنتظمون بالمدارس والجامعات على تخفيض كبير بقيمة 81.25% على أسعار اشتراكات القطارات، والتي تبدأ من 14 جنيها وتصل إلى 100 جنيها، حسب المسافة ومدة الاشتراك.

أسعار اشتراكات الأفراد والعاملين بقطارت السكه الحديد

من القاهرة إلى أسيوط
اشتراك القطار الروسى العادى 6070 جنيها.
اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 10205 جنيهات.

من القاهرة الي بنها

اشتراك القطار الروسي العادي 1855 جنيها

اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 3210 جنيهات.

من القاهرة إلى طنطا
اشتراك القطار الروسي العادي 2695 جنيها.

اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 6490 جنيها.
من القاهرة الي الإسكندرية

اشتراك القطار الروسي العادي 3690 جنيها.
اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 6550 جنيها.

من القاهرة الي الواسطى
اشتراك القطار الروسى العادى 2695 جنيها.
اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 5650 جنيها.

من القاهرة الي بنى سويف
اشتراك القطار الروسى العادى 3120 جنيها.

اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 6070 جنيها.


من القاهرة الي المنيا
اشتراك القطار الروسى العادى 1805 جنيهات.

اشتراك الدرجة الثالثة المكيفة 8605 جنيهات.

توفر الاشتراكات فرصه كبيره للطلاب لانها توفر قدر كبير من الاموال، نتيجة فروقات الاسعار، والتي ترفع الاعباء الماديه عن اولياء الامور، وتسهل العمليه الدراسيه، والتي تسهم بشكل كبير في المردود العلمي للطلاب.

وبالنسبه للمسافرين من اجل العمل، يحظون بنسبه من الخصم تساعدهم في الاستمرار والحفاظ علي الراتب.

