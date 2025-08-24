حوادث أسوان : مصرع شخصين وإصابة ثالث خلال مشاجرة ووفاة آخر فى تصادم قطار

شهدت محافظة أسوان ، عددا من الحوادث خلال الساعات الماضية.

مشاجرة بأسوان

لقى شخصان مصرعهما ، فيما أصيب شخص ثالث في مشاجرة بأسوان ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن مصرع شخصين بطلقات نارية وإصابة آخر وتم نقل المصاب إلى مستشفى كوم امبو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتعرض شخص للإصابة بطلق نارى فى ظروف غامضة فى مركز إدفو شمال أسوان ، وجارى تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له .

القصة الكاملة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوجود مصاب بطلق ناري بإدفو، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت الأجهزة المختصة إلى المستشفى وتبين أن المصاب يدعى حمام . ر 39 سنة ، وإصابته بطلق ناري بالفخذ الأيمن ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث قطار

و لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر نتيحة اصطدام قطار بهما بمدينة أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخصين بقرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة.

انتقلت الجهات المختصة الى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أدى إلى تصادم القطار بشخصين، ومصرع شخص يدعى خالد. ع. م 39 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة فى مكان الحادث وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأصيب شاب آخر يدعى محمد.ط 22 سنة، وإصابته كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.