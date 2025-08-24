قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك
دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا
محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المياةوالصرف بقرى حياة كريمة

محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والتغلب على المعوقات ومواجهة التحديات.

وحضر الاجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة ، والمهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بأسوان ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن ، وممثلى الشركات المنفذة .

وخلال الإجتماع قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره للجهود الوطنية والمخلصة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية ، وروح التلاحم والعمل المثمر والبناء بروح الفريق الواحد ، وهو ما كان يعم منظومة العمل بين العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً لشركاء النجاح بالشركة القابضة وكافة الوزارات والجهات والشركات المختصة حيث يشهد ذلك فى نفس الوقت متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً من الفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة .

حياة كريمة 

وأشار على أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لدفع وتيرة العمل ليلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة له بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الإنتهاء منه ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات المتتالية والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة فى الجمهورية الجديدة ، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه يوجد تنسيق دائم ومستمر مع اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لتذليل العقبات والتصدى لأى تحديات لإنجاز المشروعات المتبقية ، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث أن الفترة الماضية شهدت نجاحات تمثلت فى حل العديد من المشاكل المتراكمة .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

