تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟.. 3 أسباب لا يعرفها كثيرون
وجود سحب وتيارات وأمواج مرتفعة..منع المصطافين من النزول للبحر بمطروح
محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن
الداخلية تكشف سر البندقية المزودة بتليسكوب على السوشيال ميديا
الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد
حملات تفتيشية مكثفة لفروع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظات
لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
مرصد الأزهر: منع المسلمين من إقامة الشعائر في خوميا الإسبانية يتنافى مع الديمقراطية
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لانتحال صفة موظفي كهرباء والنصب على مصنع ملابس
شوبير: الزمالك حصل على أرض أكتوبر منذ 22 عامًا دون استغلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع توفير مختلف الأنواع والعقاقير الطبية في افتتاح صيدلية جديدة بالمسلة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فاجأ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صيدلية الإسعاف بمنطقة المسلة بمدينة أسوان، والتي تم افتتاحها طبقًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الشراء الموحد، من أجل توفير مختلف أنواع وأصناف الأدوية والعقاقير الطبية للمواطن الأسواني.

واستمع المحافظ لمطالب المترددين على الصيدلية، مؤكدًا أنه تم تكليف الجهات المختصة واللجان المشتركة بتكثيف جهود الرقابة المشددة على الأنشطة التجارية والأسواق والمعارض والمخابز والصيدليات وسلاسل الهايبر ماركت، من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز إدفو، للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقد قام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه، وبطاقة 300 م³/ يوم بنظام المعالجة المدمجة الثلاثية، بنسبة تنفيذ 96%، وتضم شبكات انحدار بطول 6.5 كم تم تنفيذها بنسبة 100%، فضلاً عن خط سيب قطر 150 ملم وطول 1.5 كم، تم تنفيذه أيضًا بنسبة 100% وربطه بمخر سيل هلال قبلي، ومقرر إنهاؤه وإجراء تجارب التشغيل التجريبية في منتصف سبتمبر القادم، بما يساهم في خدمة أكثر من 3 آلاف نسمة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له، حتى يتسنى للمواطنين جني ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام، وتحقيق العوائد الإيجابية منها، مؤكدًا على أهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أي تشوينات أو تراكمات أولًا بأول لإضفاء الشكل الجمالي بموقع المشروع، وتجهيزه لدخول الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية بالشكل المطلوب.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

