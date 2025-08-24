محافظ أسوان يتابع توفير مختلف الأنواع والعقاقير الطبية في افتتاح صيدلية جديدة بالمسلة

فاجأ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صيدلية الإسعاف بمنطقة المسلة بمدينة أسوان، والتي تم افتتاحها طبقًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الشراء الموحد، من أجل توفير مختلف أنواع وأصناف الأدوية والعقاقير الطبية للمواطن الأسواني.

واستمع المحافظ لمطالب المترددين على الصيدلية، مؤكدًا أنه تم تكليف الجهات المختصة واللجان المشتركة بتكثيف جهود الرقابة المشددة على الأنشطة التجارية والأسواق والمعارض والمخابز والصيدليات وسلاسل الهايبر ماركت، من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفيما واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز إدفو، للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقد قام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه، وبطاقة 300 م³/ يوم بنظام المعالجة المدمجة الثلاثية، بنسبة تنفيذ 96%، وتضم شبكات انحدار بطول 6.5 كم تم تنفيذها بنسبة 100%، فضلاً عن خط سيب قطر 150 ملم وطول 1.5 كم، تم تنفيذه أيضًا بنسبة 100% وربطه بمخر سيل هلال قبلي، ومقرر إنهاؤه وإجراء تجارب التشغيل التجريبية في منتصف سبتمبر القادم، بما يساهم في خدمة أكثر من 3 آلاف نسمة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له، حتى يتسنى للمواطنين جني ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام، وتحقيق العوائد الإيجابية منها، مؤكدًا على أهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أي تشوينات أو تراكمات أولًا بأول لإضفاء الشكل الجمالي بموقع المشروع، وتجهيزه لدخول الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية بالشكل المطلوب.