زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى المسلة

فى زيارة مفاجئة قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى .

استفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها فى بداية يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى مع تطبيق المنظومة الجديدة ، وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة تضم 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير .

زيارة مفاجئة

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صيدلية الإسعاف بمنطقة المسلة بمدينة أسوان ، والتى تم إفتتاحها طبقاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الشراء الموحد من أجل توفير مختلف أنواع وأصناف الأدوية والعقاقير الطبية للمواطن الأسوانى .

وإستمع المحافظ لمطالب المترددين على الصيدلية ، مؤكداً على أنه تم تكليف الجهات المختصة واللجان المشتركة بتكثيف جهود الرقابة المشددة على الأنشطة التجارية والأسواق والمعارض والمخابز والصيدليات وسلاسل الهايبر ماركت من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات بها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .