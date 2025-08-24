قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
محافظات

زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى المسلة

محمد عبد الفتاح

فى زيارة مفاجئة قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى .

استفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها فى بداية يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى مع تطبيق المنظومة الجديدة ، وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة تضم 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير .

زيارة مفاجئة

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صيدلية الإسعاف بمنطقة المسلة بمدينة أسوان ، والتى تم إفتتاحها طبقاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الشراء الموحد من أجل توفير مختلف أنواع وأصناف الأدوية والعقاقير الطبية للمواطن الأسوانى .

وإستمع المحافظ لمطالب المترددين على الصيدلية ، مؤكداً على أنه تم تكليف الجهات المختصة واللجان المشتركة بتكثيف جهود الرقابة المشددة على الأنشطة التجارية والأسواق والمعارض والمخابز والصيدليات وسلاسل الهايبر ماركت من أجل التأكد من جودة وسلامة المعروضات بها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كم ثقبًا لم يُكتشف بعد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

