سعر الذهب اليوم في مصر
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
محافظات

أخبار أسوان: تدخل فورى لحل مشاكل المواطنين ومتابعة ميدانية للمشروعات الخدمية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق: 23/8/2025 احداث متنوعة. 

فور ورود شكوى لمحافظ أسوان من أهالى قرى النزل ومعروف التابعين للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وأيضاً قرى وادى عبادى بمركز إدفو بشأن ضعف وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، وعدم وصولها لتغذية منازلهم ، وتلبية إحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل.

 وعلى الفور أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل بسرعة التعامل مع هذه الشكوى.

 وقد أوضح رئيس المدينة بأنه بناءاً على التعليمات المباشرة من محافظ أسوان فيما يتعلق بالشكوى سالفة الذكر ، فقد تم الوقوف على أن سبب المشكلة يتمثل فى وجود 3 من غراب مياه الشرب " أو ما يعرف بمنفذ توزيع المياه العشوائية والغير مرخصة مربوطين على خطوط وشبكات المياه المغذية لقرى النزل ومعروف ووادى عبادى ، وهو ما كان يتسبب بدوره فى عدم وصول المياه للأهالى المقيمين بهذه القرى بالشكل الكافى الذى يلبى إحيتاجاتهم ، ولاسيما بأن هذه المنافذ كانت تعمل على مدار اليوم .

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو للإطمئنان على منظومة العمل وتقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والذى تم إنشاؤه ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية ، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى. 

جهود محافظة اسوان 

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز إدفو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقد قام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه ، وبطاقة 300 م3/ يوم بنظام المعالجة المدمجة الثلاثية بنسبة تنفيذ 96 % ، وتضم شبكات إنحدار بطول 6.5 كم ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % ، فضلاً عن خط سيب قطر 150 مللى وبطول 1.5 كم ، وتم تنفيذه أيضاً بنسبة 100 % ، وربطه بمخر سيل هلال قبلى ، ومقرر نهوها وإجراء تجارب التشغيل التجريبى فى منتصف سبتمبر القادم بما يساهم فى خدمة أكثر من 3 ألاف نسمة .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النصراب بقرية العوينية بمركز إدفو ، والذى تم إنشاؤه ونهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية تشغيل المركز بشكل كامل لما سيحققه من توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى الألعاب المختلفة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة بمركز إدفو ، والذى تصل تكلفته إلى 244 مليون جنيه ، ويأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

