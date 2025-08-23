محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع محطة صرف صحى النصراب

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز إدفو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقد قام الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته التى رافقه فيها المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، وقيادات الهيئة والمحافظة .

بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه ، وبطاقة 300 م3/ يوم بنظام المعالجة المدمجة الثلاثية بنسبة تنفيذ 96 % ، وتضم شبكات إنحدار بطول 6.5 كم ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % ، فضلاً عن خط سيب قطر 150 مللى وبطول 1.5 كم ، وتم تنفيذه أيضاً بنسبة 100 % ، وربطه بمخر سيل هلال قبلى ، ومقرر نهوها وإجراء تجارب التشغيل التجريبى فى منتصف سبتمبر القادم بما يساهم فى خدمة أكثر من 3 ألاف نسمة .

وخلال تفقده لمكونات المحطة شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإنتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها ، مكلفاً بأهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أى تشوينات أو تراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى بموقع المشروع ، وتجهيزه دخول الخدمة وتحقيق العوائد الإيجابية بالشكل المطلوب .

جولة ميدانية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النصراب بقرية العوينية بمركز إدفو ، والذى تم إنشاؤه ونهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية تشغيل المركز بشكل كامل لما سيحققه من توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى الألعاب المختلفة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .