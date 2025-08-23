محافظ أسوان يتفقد أسلوب وآلية العمل داخل وحدة صحة أسرة العوينية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة بمركز إدفو ، والذى تصل تكلفته إلى 244 مليون جنيه ، ويأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة .

وأكد محافظ أسوان على أننا نستهدف من متابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات ، وتحقيق الإيجابيات منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه أوضح المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه فى ظل المتابعة المستمرة من محافظ أسوان للمشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

جولة ميدانية

وبالتنسيق المستمر مع فرع الهيئة بأسوان بقيادة المهندسة سوزان متولى جارى الإنتهاء من المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة فى نهاية نوفمبر القادم ، والذى يخدم أكثر من 10 ألاف نسمة بالقرية ، ويضم محطة بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة 1/2 ألف م3 / يوم ،وبنسبة تنفيذ 60 % للأعمال المدنية ، كما يضم محطة رفع تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بها بنسبة 100 % ، وجارى حالياً تنفيذ تجارب التشغيل بها .

وأشار بأن المشروع يضم أيضاً شبكات إنحدار بطول 12.5 كم وتم تنفيذها بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى خط سيب بطول 1350 متر ، وبقطر 225 مللى ، وجارى تنفيذها بنسبة 45 % ،ومربوطة على مخر سيل الشراونة .

