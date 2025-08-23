قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
محافظات

محافظ أسوان يتفقد أسلوب وآلية العمل داخل وحدة صحة أسرة العوينية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة بمركز إدفو ، والذى تصل تكلفته إلى 244 مليون جنيه ، ويأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة .

وأكد محافظ أسوان على أننا نستهدف من متابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات ، وتحقيق الإيجابيات منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه أوضح المهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه فى ظل المتابعة المستمرة من محافظ أسوان للمشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

جولة ميدانية

وبالتنسيق المستمر مع فرع الهيئة بأسوان بقيادة المهندسة سوزان متولى جارى الإنتهاء من المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة فى نهاية نوفمبر القادم ، والذى يخدم أكثر من 10 ألاف نسمة بالقرية ، ويضم محطة بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة 1/2 ألف م3 / يوم ،وبنسبة تنفيذ 60 % للأعمال المدنية ، كما يضم محطة رفع تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بها بنسبة 100 % ، وجارى حالياً تنفيذ تجارب التشغيل بها .

وأشار بأن المشروع يضم أيضاً شبكات إنحدار بطول 12.5 كم وتم تنفيذها بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى خط سيب بطول 1350 متر ، وبقطر 225 مللى ، وجارى تنفيذها بنسبة 45 % ،ومربوطة على مخر سيل الشراونة .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بقرية الشراونة بمركز إدفو ، والذى تصل تكلفته إلى 244 مليون جنيه ، ويأتى تنفيذه ضمن المشروعات المدرجة داخل قرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ، مؤكداً على أننا نستهدف من متابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات ، وتحقيق الإيجابيات منها التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

