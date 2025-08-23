أخبار أسوان| رفع الإشغالات وإزالة التعديات.. وضبط حلوى المولد مجهولة المصدر.. وجلسات الدوار لتنمية الوعي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 22/8/2025 احداث متنوعة.

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان يتنظيم سلسلة متواصلة الحملات المكبرة المسائية والصباحية لرفع الإشغالات.

حيث أثمرت جهود هذه الحملات فى رفع أكثر من 1025 حالة إشغال ، وتم مصادرة المضبوطات المتنوعة من خلال نقلها بواسطة 8 سيارات متنوعة ما بين كبيرة وصغيرة ، مع القيام كذلك بإغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف يديرها جنسيات أفريقية غير مصرية ، وتم أيضاً مصادرة ما تحتويه من مستلزمات ، وتم بالتوازى فك الأكشاك المخالفة التى تم إنشاؤها بسور السكة الحديد بمنطقة السيل.

جهود متنوعة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين، بتنظيم حملة ميدانية بنطاق الأحياء المختلفة ضمت اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، والعاملين بالوحدة المحلية بكوم أمبو .

تم المرور على شوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف ، ومحلات الأسماك المملحة والمخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 محاضر لأسعار فواتير مخالفة بمعرفة جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، مع رفع الإشغالات بالشوارع المختلفة بنطاق المدينة ، علاوة على القيام بالتجهيز لإقامة معارض " أهلاً مدارس " .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ عدد 35 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع مركز إدفو ، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم للتوسع فى تنفيذ العديد من هذه الفعاليات لتصل للأهالى بمختلف القرى ونجوع وبما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وإستقراراً .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والوحدات المحلية تم مواصلة تنفيذ جلسات الدوار داخل 14 قرية ونجع حيث إستهدفت توعية عدد 1700 سيدة وفتاة ورجل من أهالى مركز إدفو .

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف محافظ أسوان بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عبد الهادى مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ووصلت حتى الآن إلى إزالة 148 حالة تعدى بمساحة 67 ألف و 800 م2 ، بالإضافة إلى 2100 فدان.

