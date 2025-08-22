قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
محافظات

حملات مكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار بأسوان

محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين، بتنظيم حملة ميدانية بنطاق الأحياء المختلفة ضمت اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، والعاملين بالوحدة المحلية بكوم أمبو .

تم المرور على شوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف ، ومحلات الأسماك المملحة والمخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة 

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 محاضر لأسعار فواتير مخالفة بمعرفة جهاز حماية المستهلك ، وأيضاً تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، مع رفع الإشغالات بالشوارع المختلفة بنطاق المدينة ، علاوة على القيام بالتجهيز لإقامة معارض " أهلاً مدارس " .

وبناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترؤسه للاجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بسرعة التجهيز والإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، ولاسيما حلوى المولد النبوى الشريف والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المولد النبوى الشريف

علاوة على متابعة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ولاسيما " مبادرة خفض الأسعار " الجارى تطبيقها داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على الصحة العامة . 

وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ عدد 35 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع مركز إدفو ، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم للتوسع فى تنفيذ العديد من هذه الفعاليات لتصل للأهالى بمختلف القرى ونجوع وبما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

