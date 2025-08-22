قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حملات مكبرة لرفع الاشغالات في أسوان.. وإغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان يتنظيم سلسلة متواصلة الحملات المكبرة المسائية والصباحية لرفع الإشغالات. 

حيث أثمرت جهود هذه الحملات فى رفع أكثر من 1025 حالة إشغال ، وتم مصادرة المضبوطات المتنوعة من خلال نقلها بواسطة 8 سيارات متنوعة ما بين كبيرة وصغيرة ، مع القيام كذلك بإغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف يديرها جنسيات أفريقية غير مصرية ، وتم أيضاً مصادرة ما تحتويه من مستلزمات ، وتم بالتوازى فك الأكشاك المخالفة التى تم إنشاؤها بسور السكة الحديد بمنطقة السيل. 

ويأتى ذلك فى ظل التوجيهات المشددة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية التفقدية لعدد من الشوارع والمناطق المختلفة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، والمواجهة الحازمة للإشغالات والعشوائية بالأسواق والحدائق والشوارع الرئيسية بالأحياء السكنية.

رفع الاشغالات 

وقد شارك فى هذه الحملات مساعد مدير أمن أسوان اللواء محمد ممدوح ، فضلاً عن رئيس المدينة ، ونوابه ، ورؤساء الأحياء ، وقسم شرطة المرافق ، علاوة على الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، وشملت المناطق التى تم تنظيم الحملات بها كل من الطابية والشيخ هارون والسيل وأمام مبنى الإدارة العامة للمرور ، بالإضافة إلى منطقة وسط البلد ، وأيضاً داخل الحدائق العامة .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن يتم بدء أعمال التشجير الأسبوع القادم بالحارة اليسرى التى تم الإنتهاء من التوسعة والرصف لها ضمن حملة شاملة للتشجير بمدينة أسوان تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية. 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية والرئيسية بالمناطق السكنية بنطاق أحياء المدينة ، ومن بينها منطقة المسلة والإشارة وشوارع شرق البندر وكسر الحجر ومطلع المحمودية والسيل والصداقة الجديدة ، وغيرها من الشوارع الجانبية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

