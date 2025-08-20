قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم 20-8-2025 في البنوك
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
محافظات

محافظ أسوان: محاضر لمخالفات البناء وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية والرئيسية بالمناطق السكنية بنطاق أحياء المدينة ، ومن بينها منطقة المسلة والإشارة وشوارع شرق البندر وكسر الحجر ومطلع المحمودية والسيل والصداقة الجديدة ، وغيرها من الشوارع الجانبية.

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لتحرير محاضر لبعض الحالات لقيام أصحابها بوضع تشوينات لمواد البناء بالشوارع الرئيسية ، وأيضاً من الإشغالات ، فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات البناء ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم لعدم القيام بمثل هذه المخالفات .

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام أصحاب المحلات بخط التنظيم ، وتنظيم الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات أولاً بأول، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف أنحاء المدينة السياحية .

مخالفات البناء

فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنجاح فرق الصيانة الفنية من المهندسين والعاملين بشركات مصر العليا لنقل الكهرباء المصرية و التوزيع بأقل من أسبوع ، فى إحلال وتجديد أحد المحولات الكهربائية التى تعرضت يوم السبت الماضى ، لحريق محدود بمحطة محولات الحصايا التابعة لمركز ومدينة إدفو بطاقة إجمالية ٢٢٥ ميجا . فولت . أمبير نتيجة الإرتفاع الشديد فى حرارة الطقس .

ووجه المحافظ شكره للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة على متابعته وتوجيهاته الفورية بتوفير المحول الجديد بطاقة ٧٥ ميجا . فولت . أمبير من أحد مخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحافظة المنيا ، ونقله وتركيبه بمحطة محولات الحصايا بإدفو .

وأضاف محافظ أسوان بأن ذلك تزامن مع توجيهات وزير الكهرباء والطاقة لشركة كهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتوفير محولات بديلة فور تعرض المحطة للحريق مما ساهم فى الإسراع بإعادة إطلاق التيار الكهربائى خلال ساعات محدودة لجميع قرى ومناطق مركز ومدينة إدفو ليخفف ذلك من شعور المواطنين بالأزمة ولاسيما مع الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية غنية مغذية ومثالية لكل المواسم
ماكلارين
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
