زيارة مفاجئة.. محافظ أسوان يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، في زيارة مفاجئة كشفت عن وجود تزاحم كبير أثناء تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بالمستشفى، ما يؤدى إلى طول الانتظار لتلقى الخدمة ، وهو ما انعكس على عدم الرضا لدى المنتفع للحصول على المستوى المطلوب من الخدمة .

وعقب استماع المحافظ لشكاوى ومطالب المواطنين بالأقسام المختلفة ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، أكد الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتم التنسيق للإسراع بإنهاء مشروع إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى بطريق السادات لتخفيف التكدس والإقبال على مستشفى الصداقة ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأطقم الطبية لتوفير الخدمة المتكاملة للحالات المرضية العديدة المترددة على المستشفى ، والذى يشهد إقبالا كبيرا من أهالى المحافظة لما يمتلكه من مستلزمات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تم توفيرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

زيارة مفاجئة

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة يضم 250 سريرا، ويستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة ، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى.

بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى وCARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة، ويضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لأداء الخدمة على مدار اليوم .

فيما فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مركز طب أسرة صحة أول بشارع كسر الحجر بمدينة أسوان بزيارة ميدانية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للموطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وخاصة أن المركز يقدم خدماته لنحو 112 ألف مواطن بمناطق وسط المدينة والشيخ هارون.