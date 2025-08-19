قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. واجب عزاء رجل المصالحات ومتابعة للتقنين وممشى السباعية وتدشين لعبارة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 18/8/2025 أحداث متنوعة .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل تقادم أحمد الليثى رجل المصالحات والإصلاح بين الناس وذلك بمقر العائلة بساحة آل تقادم بقرية العوينية بمركز إدفو ، وذلك تقديراً وعرفاناً لدوره فى خدمة المجتمع بإعتباره قيمة وقامة للإصلاح ورمز للحكمة فى صعيد مصر. 

وأثناء تقديمه لواجب العزاء برفقة القيادات التنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الشيخ تقادم الليثى ترك لنا إرثاً خالداً من الحكمة والفضل سطره بأحرف من نور طيلة حياته ، فقد حقن الله بفضل سعيه الإنسانى وفطنته لوئد الفتن دماء كثيرة ، وصان بيوتاً عديدة من الإنهيار ، وحفظ أعراضاً من الضياع ، ولهذا فقد صار أسمه مقترناً بالخير ، وستظل ذكراه كرجل عادل وحكيم رمزاً للسلام والسلم المجتمعى ، وتاريخاً ناصعاً للمجالس العرفية .

https://www.elbalad.news/6670174

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز في ملف تقنين و استرداد أراضى الدولة.

https://www.elbalad.news/6670382

جهود متنوعة

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع إنشاء ممشى كورنيش النيل بمدينة السباعية ضمن سلسلة مشروعات ممشى أهل مصر، والجارى تنفيذه بطول 800 متر، وبعرض 12 متر، وبتكلفة 20 مليون جنيه، وبنسبة 80 ٪ حيث من المقرر افتتاحه بنهاية أكتوبر المقبل. 

وأكد المحافظ أن الفترة الحالية شهدت استكمال أعمال تطوير وتجميل شامل للممشى بمدن أسوان وإدفو وأبو سمبل السياحية ، وأيضاً لقرية فارس بمركز كوم أمبو ، فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ الستينيات من القرن الماضى ، ويتم وضع اللمسات الجمالية لهذه المشروعات لتكون بمثابة واجهة حضارية على صفحة نهر النيل الخالد تبهر المواطنين والزائرين لعروس المشاتى من الأفواج السياحية.


https://www.elbalad.news/6670185

دشن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبارة السباعية التى شهدت مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية بتكلفة 4 مليون جنيه بقدرة 220 حصان، لتستوعب 100 راكب و 6 سيارات صغيرة ، فضلاً عن الروافع والغواطس وكابينة القيادة ومقاعد ومظلات جمالية للركاب ، علاوة على توافر وسائل السلامة والصحة المهنية من معدات وأدوات ووسائل الإنقاذ. 

https://www.elbalad.news/6670182

استقبلت محطة السد العالى شرق بمحافظة أسوان القطار الأسبوعى الخامس الذى يقل الأخوة الأشقاء السودانيين القادمين من القاهرة إلى أسوان، وذلك ضمن رحلات العودة الطوعية المنتظمة بين مصر والسودان.

جاء ذلك فى إطار جهود التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسودانى لتيسير حركة انتقال المواطنين، حيث تم استقبال الركاب وإنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توفير وسائل الراحة والخدمات اللازمة لهم، وتوفير أتوبيسات سفر برية إلى الحدود المصرية السودانية جنوب البلاد. 

https://www.elbalad.news/6669754

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

