محافظات

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 17/8/2025 أحداث متنوعة .

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بإعلان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بتبنى الدولة لمشروع " ذهب أسوان " تحت إشراف ودعم محافظة أسوان ، والذى يقوم بتنفيذه الفنانين التشكيليين مها جميل وعلى عبد الفتاح ، مع العمل على تعميم هذه التجربة الفنية فى عدد من المحافظات السياحية، لإحياء الهوية المصرية المعاصرة ، وإبراز جماليات الفنون التشكيلية بإستغلال جدران المبانى والعمارات السكنية .

https://www.elbalad.news/6669272

قام المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتفقد عدد من محطات وروافع مياه الشرب ، ولاسيما التى تغذى المناطق والأحياء السكنية والقرى الواقعة على مرتفعات جبلية من أهمها محطات فريال وجبل تقوق ، وأيضاً روافع المحمودية ( 1 و 2 ) ، وكذلك روافع الصداقة الجديدة ( 1 و 2 ) ، بالإضافة إلى رافع السلخانة ، فضلاً عن رافع صالح حرب بقرية أبو الريش قبلى ، علاوة على تفقد جراجات الصرف الصحى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التفاعل مع الشكاوى الجماهيرية ، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى نظراً لإرتفاع درجات الحرارة .

https://www.elbalad.news/6669227

جهود متنوعة 

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .


https://www.elbalad.news/6669236

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء رئاسته لمجلس المحافظين أمس فيما يتعلق باتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه .

https://www.elbalad.news/6669192

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها .


https://www.elbalad.news/6669209

أطلق المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان فعاليات مبادرة “كن مستعداً " ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى .


https://www.elbalad.news/6669637

