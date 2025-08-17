قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
محافظات

تصل لـ44درجة .. ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان وتحذير بعدم التعرض لأشعة الشمس

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان اليوم ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وصلت إلى 44 درجة فى ظل سطوع الشمس ، وظهور بعض الغيوم المتفرقة على فترات النهار، إلا أن الطقس ظل حارا وجافا بوجه عام.

جاء ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التى أوضحت أن درجات الحرارة العظمى سجلت نحو 44 درجة مئوية فى فترة الظهيرة، بينما تنخفض تدريجيًا مع حلول المساء لتصل إلى حوالى 31 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الساعات القادمة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة، مع التأكيد على أهمية ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، لتجنب التعرض للإجهاد الحرارى.

وتوقع خبراء الطقس أن يسود أسوان طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، مع استقرار الأجواء وصفاء السماء أغلب الوقت، ودون فرص لسقوط الأمطار أو اضطرابات جوية مؤثرة.

هذا وضمن سلسلة الإجراءات الإنسانية السريعة التى إتخذتها المحافظة لمواجهة تداعيات الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات للمسئولين بتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بأعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق العامة خلال الفترة المسائية على أن يتم تنفيذ أعمال الطوارئ عند الأعطال فى الضرورة القصوى خلال فترة الظهيرة وذلك تحسباً لعدم إصابة العاملين فى هذه القطاعات بضربات الشمس .

وكلف المحافظ بحظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات القائمة والجارية خلال فترة الظهيرة فى الأماكن المفتوحة ، وخاصة من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً ، مع إقتصارها على الأعمال المكتبية وذلك لحين إنتهاء الموجة الحارة ، وحفاظاً على حياتهم وسلامتهم ، وتقديراً من المجتمع لدورهم .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال برفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للإصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية ، وكذلك رفع درجة الإستعداد فى المرافق العامة ، وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها .

