تصل لـ44درجة .. ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان وتحذير بعدم التعرض لأشعة الشمس

شهدت محافظة أسوان اليوم ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة وصلت إلى 44 درجة فى ظل سطوع الشمس ، وظهور بعض الغيوم المتفرقة على فترات النهار، إلا أن الطقس ظل حارا وجافا بوجه عام.

جاء ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التى أوضحت أن درجات الحرارة العظمى سجلت نحو 44 درجة مئوية فى فترة الظهيرة، بينما تنخفض تدريجيًا مع حلول المساء لتصل إلى حوالى 31 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الساعات القادمة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة، مع التأكيد على أهمية ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، لتجنب التعرض للإجهاد الحرارى.

وتوقع خبراء الطقس أن يسود أسوان طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، مع استقرار الأجواء وصفاء السماء أغلب الوقت، ودون فرص لسقوط الأمطار أو اضطرابات جوية مؤثرة.

هذا وضمن سلسلة الإجراءات الإنسانية السريعة التى إتخذتها المحافظة لمواجهة تداعيات الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد .

درجات الحرارة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات للمسئولين بتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بأعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق العامة خلال الفترة المسائية على أن يتم تنفيذ أعمال الطوارئ عند الأعطال فى الضرورة القصوى خلال فترة الظهيرة وذلك تحسباً لعدم إصابة العاملين فى هذه القطاعات بضربات الشمس .

وكلف المحافظ بحظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات القائمة والجارية خلال فترة الظهيرة فى الأماكن المفتوحة ، وخاصة من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً ، مع إقتصارها على الأعمال المكتبية وذلك لحين إنتهاء الموجة الحارة ، وحفاظاً على حياتهم وسلامتهم ، وتقديراً من المجتمع لدورهم .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال برفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للإصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية ، وكذلك رفع درجة الإستعداد فى المرافق العامة ، وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها .