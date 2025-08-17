أسوان .. انتظام تشغيل محطات وروافع مياه الشرب وزيادة قدراتها

قام المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتفقد عدد من محطات وروافع مياه الشرب ، ولاسيما التى تغذى المناطق والأحياء السكنية والقرى الواقعة على مرتفعات جبلية من أهمها محطات فريال وجبل تقوق ، وأيضاً روافع المحمودية ( 1 و 2 ) ، وكذلك روافع الصداقة الجديدة ( 1 و 2 ) ، بالإضافة إلى رافع السلخانة ، فضلاً عن رافع صالح حرب بقرية أبو الريش قبلى ، علاوة على تفقد جراجات الصرف الصحى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التفاعل مع الشكاوى الجماهيرية ، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى نظراً لإرتفاع درجات الحرارة .

وقد أكد عامر أبو حلاوة على أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لمنظومة التشغيل لكافة المحطات والروافع للإطمئنان على سير العمل ومعايير ضخ المياه القياسية بها من أجل مواجهة ذروة الإستهلاك والإحتياج للمياه بسبب الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

درجات الحرارة

ولفت إلى أنه تم مراعاة زيادة قدرات هذه المحطات والروافع ضمن الخطة العاجلة ، وأيضاً الخطة الآجلة حيث تقع معظمها فى المناطق الساخنة التى تتأثر بإرتفاع مستوى الأرض وطبيعة التربة .

هذا وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

فيما أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم عدد 19 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 950 سيدة ورجل وشاب بقرى ونجوع مركز إدفو .

وأشارت الدكتور هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .