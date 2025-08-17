قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يخضع لفحوصات طبية بعد تعرّضه لوعكة صحية في ستاد القاهرة
أستاذ تمويل واستثمار: الرئيس السيسي يهمه شعور المواطن بانخفاض الأسعار |فيديو
جمال حمزة: الزمالك سيكون شرسًا هجوميًا.. والتعادل مع المقاولون «مُتوقع»
البيت الأبيض يرد بسخرية على تقرير بشأن وثائق سرية عن قمة ألاسكا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس
لم أعتزل الفن.. مشيرة إسماعيل: الحجاب ليس عائقًا أمام تقديم أعمال ناجحة | خاص
أحمد بلال: جماهيرية الزمالك تمنحه الأفضلية في الدوري
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
استبعاد للشناوي في الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل
إعلام إسرائيلي: الوسطاء يعدّون "إطارًا جديدًا لصفقة جزئية" بشأن غزة
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
محافظات

أخبار أسوان: تشييع جثمان أقدم شيخ للمصالحات.. وعودة الكهرباء لإدفو بالكامل ورفع للإشغالات

محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية وكان أبرزها .

تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف أقدم رئيس لجنة مصالحات بأسوان والصعيد| شاهد
فى مشهد مهيب ووسط أجواء من الحزن قام الآلاف من أهالى قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان بتشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات ، وأقدم رئيس للجنة المصالحات في صعيد مصر، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي الذين ودعوه بالدموع وترديد تكبيرات "الله أكبر"، وسط عبارات الرثاء والفقد، تقديرًا لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية ودور بارز في حل النزاعات ودعم جهود المصالحة بين العائلات والقبائل.

محافظ أسوان: عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز ومدينة إدفو
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمدن وقرى مركز إدفو وذلك بعد تشغيل محطة محولات سلوا بقرية الحصايا التابعة للوحدة القروية الرمادى بحرى  فى حوالى الساعة الواحدة والنصف بطاقة ٢٢٥ ميجا . فولت ، والتى تعرضت أمس لحريق محدود فى أحد محولاتها بطاقة ٧٥ ميجا . فولت نتيجة الإرتفاع الشديد فى حرارة الطقس. 

وقد نجحت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية فى أعمال الأطفاء والتبريد ليتم بعد ذلك جهود الفرق الفنية من المهندسين والعاملين بشركات كهرباء مصر العليا للتوزيع والنقل بإشراف ميدانى من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، والمهندس أحمد صدقى رئيس كهرباء مصر العليا للتوزيع ، والمهندس سيد فاروق رئيس كهرباء مصر العليا للنقل ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى قطاعات وهندسات أسوان و إدفو .

جهود متنوعة

محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار | شاهد
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رجال قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قطاع توزيع الكهرباء للسيطرة على الحريق الذى إندلع داخل محطة كهرباء سلوا ، والتى تقع بقرية الحصايا التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى.

وهو ما تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق السكنية حيث جاء الحريق بشكل مفاجئ نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية .

حملة مكبرة بأسوان لإغلاق وتشميع6محلات مخالفة ورفع ومصادرة178من الإشغالات
 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق والشوارع والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة بنطاق أحياء المدينة حيث نجحت جهود الحملة فى الإغلاق والتشميع لـ 6 محلات مخالفة ، كما أثمرت جهود الحملة عن رفع العديد من الإشغالات ، مع مصادرة  178 من المضبوطات المتنوعة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

