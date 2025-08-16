قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان:عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز ومدينة إدفو

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمدن وقرى مركز إدفو وذلك بعد تشغيل محطة محولات سلوا بقرية الحصايا التابعة للوحدة القروية الرمادى بحرى  فى حوالى الساعة الواحدة والنصف بطاقة ٢٢٥ ميجا . فولت ، والتى تعرضت أمس لحريق محدود فى أحد محولاتها بطاقة ٧٥ ميجا . فولت نتيجة الإرتفاع الشديد فى حرارة الطقس. 

وقد نجحت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية فى أعمال الأطفاء والتبريد ليتم بعد ذلك جهود الفرق الفنية من المهندسين والعاملين بشركات كهرباء مصر العليا للتوزيع والنقل بإشراف ميدانى من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، والمهندس أحمد صدقى رئيس كهرباء مصر العليا للتوزيع ، والمهندس سيد فاروق رئيس كهرباء مصر العليا للنقل ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى قطاعات وهندسات أسوان و إدفو .

جهود محافظة اسوان 

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية والعمل معا بروح الفريق الواحد لمواجهة الأزمة الطارئة مما ساهم فى إحتواء تداعياتها فى وقت وجيز لتخفيف الأعباء عن المواطنين بعودة التيار الكهربائى فى ظل الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد .

ولفت المحافظ إلى أنه تم الإسراع بإدخال محولات بديلة لإعادة التيار الكهربائى للمواقع الإستراتيجية ولاسيما محطة مياه الشرب الرئيسية بإدفو ، وكذا مستشفى النيل التخصصى العام ، علاوة على المناطق السكنية ، وهو الذى توازى مع تأجيل الصيانة المقرر لها اليوم فى شبكة المياه بإدفو لمدة أسبوع بسبب ظروف الطقس وأنقطاع الكهرباء ، وذلك لعدم قطع مياه الشرب أثناء القيام بأعمال هذه الصيانة.

فيما تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التقرير ربع السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشاد بدور الوحدة فى دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر إحتياجاً وعلى رأسها ذوى الإعاقة. 

