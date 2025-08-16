أخبار أسوان| عودة للتيار الكهربائى بإدفو.. وتكليف المسئولين بتلبية المطالب الجماهيرية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 15/8/2025 احداث متنوعة .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رجال قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قطاع توزيع الكهرباء للسيطرة على الحريق الذى إندلع داخل محطة كهرباء سلوا ، والتى تقع بقرية الحصايا التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى.

وهو ما تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق السكنية حيث جاء الحريق بشكل مفاجئ نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية .

وأشاد المحافظ بهذه الجهود التى أثمرت عن إجراء عملية التبريد للمحولات بالمحطة ، وقيام قطاع توزيع الكهرباء بتشغيل المحول الكهربائى الإحتياطى بقدرة 75 ميجا . وات ، وهو ما ساهم فى عودة التيار الكهربائى لأكثر من نصف المناطق ، مع تشغيل محطة مياه الشرب الرئيسية بإدفو ، وكذا إنتظام الإنارة والكهرباء بمستشفى النيل التخصصى العام .

جهود متنوعة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التواجد بين المواطنين للإستماع عن قرب إلى مطالبهم وإحتياجاتهم وهمومهم وشكواهم، وهذا النهج الذى يتم تطبيقه فى اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر بحضور اللواء عبد الله عبد الهادى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التقرير ربع السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشاد بدور الوحدة فى دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر إحتياجاً وعلى رأسها ذوى الإعاقة.

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية وتنظيم المزيد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تنفذها الوحدة مما يعكس إلتزام المحافظة وإيمانها ببناء مجتمع متكامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويضع إحتياجات المرأة وذوي الهمم فى مقدمة أولوياته.

