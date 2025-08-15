محافظ أسوان: الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين لوضع حلول عاجلة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التواجد بين المواطنين للإستماع عن قرب إلى مطالبهم وإحتياجاتهم وهمومهم وشكواهم، وهذا النهج الذى يتم تطبيقه فى اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر بحضور اللواء عبد الله عبد الهادى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

المطالب الجماهيرية

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والتى جاءت بعنوان " إعلاء قيمة السعى والعمل " .

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التقرير ربع السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، مشيداً بدور الوحدة فى دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر إحتياجاً وعلى رأسها ذوى الإعاقة .

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية وتنظيم المزيد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تنفذها الوحدة مما يعكس إلتزام المحافظة وإيمانها ببناء مجتمع متكامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويضع إحتياجات المرأة وذوي الهمم فى مقدمة أولوياته ، مشيداً بدور الشركاء من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى إنجاح تلك الجهود وتحقيق أهدافها التنموية المطلوبة .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ،والجهات المعنية برفع درجة الإستعداد تحسباً لفرص سقوط الأمطار ، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .