دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ أسوان: الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين لوضع حلول عاجلة

محمد عبد الفتاح

أكد  اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التواجد بين المواطنين للإستماع عن قرب إلى مطالبهم وإحتياجاتهم وهمومهم وشكواهم، وهذا النهج الذى يتم تطبيقه فى اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم .

وكان قد أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر بحضور اللواء عبد الله عبد الهادى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، فضلاً عن الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

المطالب الجماهيرية 

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ، والتى جاءت بعنوان " إعلاء قيمة السعى والعمل " .

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التقرير ربع السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الثلاثة أشهر الماضية ، مشيداً بدور الوحدة فى دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر إحتياجاً وعلى رأسها ذوى الإعاقة .

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية وتنظيم المزيد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تنفذها الوحدة مما يعكس إلتزام المحافظة وإيمانها ببناء مجتمع متكامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويضع إحتياجات المرأة وذوي الهمم فى مقدمة أولوياته ، مشيداً بدور الشركاء من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى إنجاح تلك الجهود وتحقيق أهدافها التنموية المطلوبة .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ،والجهات المعنية برفع درجة الإستعداد تحسباً لفرص سقوط الأمطار ، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

صورة أرشيفية

صراع أمريكي فنزويلي| أمريكا ترصد 50 مليون دولار للقبض على رئيس دولة.. وكراكاس ترد بغضب

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف جهود مصر والقوات المسلحة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. وأكثر من 70% منها مصرية.. استقبال 18560 مصاب ومرافق فلسطيني

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

