أسوان.. دعم الأنشطة والمبادرات للتمكين الإقتصادى والإجتماعي للمرأة وذوى الهمم

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التقرير ربع السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشاد بدور الوحدة فى دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر إحتياجاً وعلى رأسها ذوى الإعاقة.

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية وتنظيم المزيد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تنفذها الوحدة مما يعكس إلتزام المحافظة وإيمانها ببناء مجتمع متكامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويضع إحتياجات المرأة وذوي الهمم فى مقدمة أولوياته.

تمكين المرأة

وأثنى على دور الشركاء من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى إنجاح تلك الجهود وتحقيق أهدافها التنموية المطلوبة.

ومن جانبها أوضحت عزة شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان نفذت الوحدة حزمة كبيرة من الأنشطة والمبادرات النوعية خلال الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو الماضيين وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ، ومديرية الشؤون الصحية ، ومكتب شئون الإعاقة بكوم أمبو، ومكتب التمكين الثقافى بقصر ثقافة أسوان وغيرهم من شركاء التنمية والنجاح بمختلف الجهات المختصة .

وأشارت إلى أن الأنشطة والمبادرات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية أولها الملف الصحى المجتمعى حيث تم تنفيذ حملات لقياس الضغط وتحليل السكر في المناطق الأكثر إحتياجاً ، بجانب تنظيم ندوات توعوية لرفع الوعي بالخدمات الصحية وخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية والتأمين الصحي الشامل.

فيما شمل المحور الثانى حماية ودعم ذوى الإعاقة من خلال تنظيم حملات توعوية حول أنواع ودرجات الإعاقة، وتوضيح الحقوق المكفولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، وأيضاً تدريب الأمهات على حماية الأطفال من التحرش والإساءة.

وأضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص، أن المحور الثالث شمل الحماية المجتمعية لذوى الهمم من خلال تقديم إستشارات ميدانية ومساعدة في إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومتابعة الحالات مع الجهات المختصة .

وأكدت أن الأنشطة الميدانية نجحت فى الوصول إلى عدد كبير من المستفيدين وجارى التوسع فيها بشراكات فعالة لضمان إستدامة التأثير وتحقيق التمكين الفعلى للفئات المستهدفة بجميع المراكز والمدن .