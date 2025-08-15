قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات على أجرة صيانة توك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلام
الصور الاولي من فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي
ترامب عن قمة ألاسكا: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين
تشيلسي يحسم ملف التجديد لأحد نجوم الفريق
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: قمة ألاسكا تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها النووي
بيزنس بجانب التمثيل..شاهد ياسر جلال يقود توك توك| فيديو
افعلها بسرعة.. ترامب يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
إمام المسجد الحرام: شدة الحر من فيح جهنم وآية يرسلها الله لعباده تخويفا وذكرى وموعظة
مطاردة تنتهي بحادث مروع.. ماذا حدث على طريق الواحات؟ القصة الكاملة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. دعم الأنشطة والمبادرات للتمكين الإقتصادى والإجتماعي للمرأة وذوى الهمم

تمكين المرأة بأسوان
تمكين المرأة بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التقرير ربع السنوى لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجهودها المبذولة خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعزيزاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشاد بدور الوحدة فى دعم قضايا المرأة ودمج الفئات الأكثر إحتياجاً وعلى رأسها ذوى الإعاقة. 

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية وتنظيم المزيد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى تنفذها الوحدة مما يعكس إلتزام المحافظة وإيمانها ببناء مجتمع متكامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويضع إحتياجات المرأة وذوي الهمم فى مقدمة أولوياته. 

تمكين المرأة 

وأثنى على دور الشركاء من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى إنجاح تلك الجهود وتحقيق أهدافها التنموية المطلوبة. 

ومن جانبها أوضحت عزة شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان نفذت الوحدة حزمة كبيرة من الأنشطة والمبادرات النوعية خلال الفترة من أول إبريل وحتى نهاية يونيو الماضيين وذلك بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ، ومديرية الشؤون الصحية ، ومكتب شئون الإعاقة بكوم أمبو، ومكتب التمكين الثقافى بقصر ثقافة أسوان وغيرهم من شركاء التنمية والنجاح بمختلف الجهات المختصة .

وأشارت إلى أن الأنشطة والمبادرات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية أولها الملف الصحى المجتمعى حيث تم تنفيذ حملات لقياس الضغط وتحليل السكر في المناطق الأكثر إحتياجاً ، بجانب تنظيم ندوات توعوية لرفع الوعي بالخدمات الصحية وخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية والتأمين الصحي الشامل. 

فيما شمل المحور الثانى حماية ودعم ذوى الإعاقة من خلال تنظيم حملات توعوية حول أنواع ودرجات الإعاقة، وتوضيح الحقوق المكفولة بموجب القانون رقم 10 لسنة  2018، وأيضاً تدريب الأمهات على حماية الأطفال من التحرش والإساءة. 

وأضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص، أن المحور الثالث شمل الحماية المجتمعية لذوى الهمم من خلال تقديم إستشارات ميدانية ومساعدة في إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومتابعة الحالات مع الجهات المختصة .

وأكدت أن الأنشطة الميدانية نجحت فى الوصول إلى عدد كبير من المستفيدين وجارى التوسع فيها بشراكات فعالة لضمان إستدامة التأثير وتحقيق التمكين الفعلى للفئات المستهدفة بجميع المراكز والمدن  .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: لقائي المرتقب مع بوتين للتقييم وجس النبض

غزة

روبوتات مفخخة وتدمير مربعات سكنية.. التاريخ يشهد على جرائم الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية غير قانوني

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد