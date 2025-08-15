أخبار أسوان| رسالة شكر للرئيس السيسي.. تكثيف حملات إزالة التعديات.. والاستعداد لتقلبات الطقس

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 14/8/2025 أحداثا متنوعة.

بعث ممثلو أهالى العبابدة والبشارية بقرى ونجوع مركزى دراو ونصر النوبة برسالة شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته وإهتمامه الملموس لتحسين مستوى المعيشة فى ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل المحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية بما يساهم فى الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بمختلف قطاعات العمل العام.

جهود متنوعة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين.

حذر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوقف ترخيص أى فندق عائم يتم التأكد من خلال اللجان الفنية المختصة من قيامه فى التسبب بتسريب لأى ملوثات من المواد البترولية وغيرها لمياه النيل نتيجة للإهمال المتعمد أو عدم إتخاذ إجراءات الصيانة والسلامة والصحة المهنية حيث سيتم مخاطبة وزير السياحة والأثار شريف فتحى لقيام الفندق المخالف بإجراء الصيانة وتحمل تكلفة توفيق الأوضاع وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة .



عقب إستقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية ، أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة .



كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مسائية قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وقسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها.



فى تدخل سريع من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحل مشكلة المحولات الكهربائية المغذية لمحطات الصرف الصحى الخاصة بالمراسى السياحية والفنادق القائمة بكورنيش النيل الجديد.



