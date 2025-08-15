قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان| رسالة شكر للرئيس السيسي.. تكثيف حملات إزالة التعديات.. والاستعداد لتقلبات الطقس

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 14/8/2025 أحداثا متنوعة.

بعث ممثلو أهالى العبابدة والبشارية بقرى ونجوع مركزى دراو ونصر النوبة برسالة شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته وإهتمامه الملموس لتحسين مستوى المعيشة فى ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل المحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية بما يساهم فى الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بمختلف قطاعات العمل العام. 

https://www.elbalad.news/6666456

جهود متنوعة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين. 

https://www.elbalad.news/6666327

حذر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوقف ترخيص أى فندق عائم يتم التأكد من خلال اللجان الفنية المختصة من قيامه فى التسبب بتسريب لأى ملوثات من المواد البترولية وغيرها لمياه النيل نتيجة للإهمال المتعمد أو عدم إتخاذ إجراءات الصيانة والسلامة والصحة المهنية حيث سيتم مخاطبة وزير السياحة والأثار شريف فتحى لقيام الفندق المخالف بإجراء الصيانة وتحمل تكلفة توفيق الأوضاع وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة .


https://www.elbalad.news/6666247

عقب إستقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية ، أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة .


https://www.elbalad.news/6666221

كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مسائية قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وقسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها. 


https://www.elbalad.news/6666123

فى تدخل سريع من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحل مشكلة المحولات الكهربائية المغذية لمحطات الصرف الصحى الخاصة بالمراسى السياحية والفنادق القائمة بكورنيش النيل الجديد. 


https://www.elbalad.news/6666119

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

