حملة لضبط عربات الحنطور المخالفة لتحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى

كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مسائية قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وقسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها.

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ومواجهة كافة المظاهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى لعروس المشاتى أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية الوافدة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة لتنظيم حركة سيرهم ، وقد تم تشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية وشرطة المرافق والمرور والنقل البطئ للسيطرة على أى مخالفات للحنطور والتعامل الفورى مع أصحابها من خلال إستمرارية الحملات الإنضباطية.

حملات

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة فقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 عربة حنطور بدون أحصنة لوقوفها بكورنيش النيل بشكل عشوائى وذلك بهدف عدم السماح لها بالعمل داخل المدينة لتلافى ما أحدثته من عشوائية بالشوارع والميادين.

مناشداً بضرورة قيام أصحاب عربات الحنطور بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم ، وإستخراج رخصة إدارية للعربات من الوحدة المحلية والسياحة حتى يتسنى وضع آلية ومنظومة تساهم فى تنظيم حركة التشغيل وعدم الوقوف والتحرك العشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين.