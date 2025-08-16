محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رجال قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قطاع توزيع الكهرباء للسيطرة على الحريق الذى إندلع داخل محطة كهرباء سلوا ، والتى تقع بقرية الحصايا التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى.

وهو ما تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق السكنية حيث جاء الحريق بشكل مفاجئ نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية .

وأشاد المحافظ بهذه الجهود التى أثمرت عن إجراء عملية التبريد للمحولات بالمحطة ، وقيام قطاع توزيع الكهرباء بتشغيل المحول الكهربائى الإحتياطى بقدرة 75 ميجا . وات ، وهو ما ساهم فى عودة التيار الكهربائى لأكثر من نصف المناطق ، مع تشغيل محطة مياه الشرب الرئيسية بإدفو ، وكذا إنتظام الإنارة والكهرباء بمستشفى النيل التخصصى العام .

عودة التيار الكهربائى

وجارى بالتوازى تشغيل المحول الكهربائى الإحتياطى الثانى بقدرة 125 ميجا . وات ، ليتم بشكل تدريجى عودة الكهرباء لباقى المناطق السكنية ومركز إدفو بالكامل ، والمرافق الخدمية المختلفة .

وفى نفس السياق أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتأجيل الصيانة المقرر لها غداً فى شبكة المياه بإدفو لمدة أسبوع بسبب ظروف الطقس وإنقطاع الكهرباء ، وذلك لعدم قطع مياه الشرب أثناء القيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات وخطوط ومحطات المياه ، وضمان إنتظام تدفق مياه الشرب بشكل كامل لتوفيرها للمواطنين .

وأكد محافظ أسوان على أنه فى ظل التغيرات المناخية وتقلبات الطقس وإرتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة ، فإنه توجد توجيهات مباشرة لكافة الأجهزة التنفيذية بتحقيق التكاتف ، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواجهة أى أحداث طارئة للتغلب على هذه الموجه شديدة الحرارة بالشكل المطلوب .

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التواجد بين المواطنين للإستماع عن قرب إلى مطالبهم وإحتياجاتهم وهمومهم وشكواهم.