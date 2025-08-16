فرقة أسوان للفنون الشعبية تختتم مشاركتها في مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية.. صور

اختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان مشاركتها فى فعاليات الموسم الخامس من مهرجان " صيف بلدنا " بمحافظة الإسكندرية .

من جانبه أثنى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على الأداء المتميز لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، وتمثيلها المشرف والراقى لأسوان فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد .

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ، والتابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود ، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة، قد أنشئت بقصر ثقافة أسوان ، وتم إعتمادها كفرقة تمثل مصر ومحافظة أسوان فى المسابقات الدولية ، وتقدم الفرقة نحو 12 رقصة شعبية مستوحاه من البيئة الأسوانية والنوبية .

فرقة أسوان للفنون الشعبية

و ينفذ مهرجان " صيف بلدنا " بمحافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ، ممثلة فى الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية ، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى ، وفرع ثقافة الإسكندرية ، ويشهد المهرجان تقديم عروض مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .