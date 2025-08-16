تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف أقدم رئيس لجنة مصالحات بأسوان والصعيد| شاهد

فى مشهد مهيب ووسط أجواء من الحزن قام الآلاف من أهالى قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان بتشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات ، وأقدم رئيس للجنة المصالحات في صعيد مصر، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي الذين ودعوه بالدموع وترديد تكبيرات "الله أكبر"، وسط عبارات الرثاء والفقد، تقديرًا لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية ودور بارز في حل النزاعات ودعم جهود المصالحة بين العائلات والقبائل.

وشهدت قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان، مسقط رأس الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، توافد الالاف من أهالي القرية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها لحضور جنازة الشيخ تقادم الشريف، الذى كان رمز من رموز المصالحات التي تركت بصمة فى القلوب لايمكن محوها ابدًا.

الشيخ تقادم

وأدى الآلاف من أهالى قرية العوينية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها صلاة الجنازة على الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر بعد وصول جثمانه إلى مسقط رأسه.

وشيع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير من داخل قرية العوينية بعد وصوله من القاهرة برفقة ذويه، حيث تم دفنه فى مسقط رأسه.

وانتشرت العديد من منشورات العزاء فى الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حزنًا على فقدان رمز من الرموز البارزة فى لجنة مصالحات صعيد مصر.

