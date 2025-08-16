قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف أقدم رئيس لجنة مصالحات بأسوان والصعيد| شاهد

تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف
تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف
محمد عبد الفتاح

فى مشهد مهيب ووسط أجواء من الحزن قام الآلاف من أهالى قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان بتشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات ، وأقدم رئيس للجنة المصالحات في صعيد مصر، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي الذين ودعوه بالدموع وترديد تكبيرات "الله أكبر"، وسط عبارات الرثاء والفقد، تقديرًا لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية ودور بارز في حل النزاعات ودعم جهود المصالحة بين العائلات والقبائل.

وشهدت قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان، مسقط رأس الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، توافد الالاف من أهالي القرية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها لحضور جنازة الشيخ تقادم الشريف، الذى كان رمز من رموز المصالحات التي تركت بصمة فى القلوب لايمكن محوها ابدًا. 

الشيخ تقادم 

وأدى الآلاف من أهالى قرية العوينية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها صلاة الجنازة على الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر بعد وصول جثمانه إلى مسقط رأسه. 

وشيع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير من داخل قرية العوينية بعد وصوله من القاهرة برفقة ذويه، حيث تم دفنه فى مسقط رأسه.

وانتشرت العديد من منشورات العزاء فى الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حزنًا على فقدان رمز من الرموز البارزة فى لجنة مصالحات صعيد مصر. 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حتى الساعات الأولى من صباح اليوم عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمدن وقرى مركز إدفو وذلك بعد تشغيل محطة محولات سلوا بقرية الحصايا التابعة للوحدة القروية الرمادى بحرى  فى حوالى الساعة الواحدة والنصف بطاقة ٢٢٥ ميجا . فولت ، والتى تعرضت أمس لحريق محدود فى أحد محولاتها بطاقة ٧٥ ميجا . فولت نتيجة الإرتفاع الشديد فى حرارة الطقس. 

وقد نجحت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية فى أعمال الأطفاء والتبريد ليتم بعد ذلك جهود الفرق الفنية من المهندسين والعاملين بشركات كهرباء مصر العليا للتوزيع والنقل بإشراف ميدانى من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، والمهندس أحمد صدقى رئيس كهرباء مصر العليا للتوزيع ، والمهندس سيد فاروق رئيس كهرباء مصر العليا للنقل ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى قطاعات وهندسات أسوان و إدفو .

